Quando gioca l’Italia con il nuovo CT? Calendario prossime partite: qualificazioni agli Europei a settembre!

L’Italia tornerà in campo sabato 9 settembre (ore 20.45) alla National Arena Todor Proeski di Skopje per affrontare la Macedonia del Nord in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. La nostra Nazionale sarà impegnata in una trasferta fondamentale in ottica ammissione alla prossima rassegna continentale, ma sulla panchina non siederà il CT Roberto Mancini. L’allenatore marchigiano, che ha trascinato gli azzurri verso il trionfo agli Europei nel 2021, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni nella giornata odierna. Un fulmine a ciel sereno.

A questo punto è già iniziato il toto CT, con una serie di potenziali nomi che si susseguono con il passare delle ore. Sono tanti gli attori che potrebbero prendere il ruolo di protagonisti, da glorie che hanno smesso con il calcio giocato da pochi anni a coach di grande stima e vincente, fino a una promozione interna non così improbabile. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, non sarà un Ferragosto sereno per la FIGC che dovrà assegnare l’incarico più prestigioso e importante proprio in vista degli impegni di settembre. Saranno infatti due le partite previste il prossimo mese: non soltanto quella contro la Macedonia del Nord, ma anche quella di martedì 12 settembre (ore 20.45) contro l’Ucraina allo Stadio San Siro di Milano.

L’Italia occupa al momento il terzo posto nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024, dopo aver battuto Malta per 2-0 e aver perso contro l’Inghilterra per 2-1. La nostra Nazionale è a quota 3 punti in graduatoria, preceduta da Inghilterra (12 punti dopo 4 partite disputate) e Ucraina (6 punti in 3 partite giocate). Le prime due classificate si qualificheranno alla rassegna continentale, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo bisognerà passare dagli spareggi che assegneranno gli ultimi tre posti.

L’Italia si giocherà tantissimo nelle due partite di settembre, poi il 14 ottobre incrocerà Malta a Bari e il 18 ottobre l’Inghilterra a Wembley (dove vinse il titolo due anni fa battendo proprio i padroni di casa…) prima dei due appuntamenti di novembre contro Macedonia (a Roma) e Ucraina (in trasferta, sede da definire) che chiuderanno il raggruppamento. Qualificare la Nazionale agli Europei 2024 sarà il primo compito, tutt’altro che semplice, del nuovo Commissario Tecnico.

PROSSIME PARTITE ITALIA CALCIO (CON IL NUOVO CT)

9 settembre: Macedonia del Nord-Italia (a Skopje)

12 settembre: Italia-Ucraina (a Milano)

14 ottobre: Italia-Malta (a Bari)

17 ottobre: Inghilterra-Italia (a Londra)

17 novembre: Italia-Macedonia del Nord (a Roma)

20 novembre: Ucraina-Italia (sede da definire)

Foto: Lapresse