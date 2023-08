Calciomercato oggi (6 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Juve e Chelsea lentante per Vlahovic-Lukaku, visite per Sommer all’Inter

A tenere banco nella giornata di calciomercato di oggi, domenica 6 agosto, è sempre la trattativa per lo scambio Romelu Lukaku-Dusan Vlahovic tra Chelsea e Juventus.

La distanza è ancora notevole: i bianconeri, per cedere il serbo, vorrebbero un cinquantina di milioni di euro oltre al cartellino di Lukaku, mentre i Blues non sembrano disposti a salire oltre i 25 milioni di euro di conguaglio. Nonostante la differenza ampia si continua a trattare.

In casa bianconera si preparano anche a salutare Hans Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti, entrambi destinati alla Salernitana.

Sarà Yann Sommer il prossimo portiere dell’Inter: l’estremo difensore svizzero è arrivato a Milano ed è pronto a svolgere le visite mediche per poi firmare con i nerazzurri. Sempre il club lombardo tratta Bento dell’Atletico Paranaense.

Girandola di portieri in casa Fiorentina: Michele Cerofolini andrà al Frosinone, mentre i viola hanno chiuso per Oliver Christensen dell’Herta Berlino. Per l’attacco di Vincenzo Italiano, invece, oltre a M’bala Nzola, spunta il nome di Lucas Beltran del River Plate.

In casa Milan, Riccardo Calafiori sarà l’erede di Fode Ballo-Touré che sta per lasciare Milano in direzione Werder Brema, così come Charles De Ketelaere che darà domani una risposta all’Atalanta. Non c’è ancora l’accordo, invece, con il Fenerbahce per la cessione di Rade Krunic.

Morten Hjulmand è ad un passo dallo Sporting Lisbona, mentre per sostituirlo il Lecce ha ingaggiato Ylber Ramadani dell’Aberdeen.

La Lazio è invece vicina ad ufficializzare l’arrivo di Gustav Isaksen, attaccante del Midtjylland. Sull’altra sponda del Tevere, invece, la Roma è alla ricerca di un attaccante: difficile Marko Aranutovic del Bologna, si pensa a Marcos Leonardo, Duvan Zapata, Dries Mertens e Alexis Sanchez.

Il Torino è pronto a riaccogliere Nikola Vlasic (10 milioni di euro più 2 di bonus al West Ham) e pensa di riportare in Italia Ruslan Malinovskyi dell’Olynpique Marsiglia.

