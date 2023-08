Calciomercato oggi (5 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Scamacca, svolte le visite con l’Atalanta. Fatta per Natan al Napoli

Con l’inizio del campionato che si avvicina, le venti squadre di Serie A sono al lavoro per completare le rispettive rose e cedere gli eventuali esuberi. Diverse trattative hanno avuto la loro conclusione nella giornata di oggi, andiamo a scoprire nel dettaglio cos’è successo.

Partiamo dal colpo più importante. Il Napoli ha trovato il sostituto di Kim Min-Jae: il coreano, trasferitosi a Monaco di Baviera, verrà rimpiazzato dal giovane centrale brasiliano Natan, proveniente dal Bragantino. Difensore mancino, il sudamericano era stato cercato l’anno scorso dalla Roma, ma la trattativa non ha avuto buon esito: il costo del cartellino è di 10 milioni, contratto a 1.1 milioni fino al 2028 per il 22enne, alla prima esperienza in Europa.

Quest’oggi è stato anche il giorno di Gianluca Scamacca all’Atalanta, la quale verserà alle casse del West Ham 25 milioni più bonus: il centravanti romano ha svolto a Villa Stuart, nella capitale, le visite mediche e presto firmerà il contratto da 3 milioni a stagione che lo legherà ai bergamaschi. La Dea sta provando anche a chiudere l’affare con il Milan per Charles De Keteleare: il belga si unirebbe agli orobici in prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni.

L’Inter, dopo aver perso Scamacca, è alla continua ricerca di una punta per completare il reparto offensivo: risale il nome di Florian Balogun, attaccante dell’Arsenal, il cui prezzo si aggira sui 40 milioni. L’Inter proverà a trattare coi Gunners per una diminuzione della cifra, ma il club inglese non vorrebbe privarsi del centravanti, anche per via dell’infortunio subito da Gabriel Jesus, il quale dovrà rimanere fuori dai campi di gioco per qualche settimana.

Altra notizia da segnalare è l’interruzione della trattativa tra il Bournemouth e la Fiorentina per Gaetano Castrovilli: il centrocampista azzurro era a un passo dal diventare un giocatore rossonero, ma il fallimento delle visite mediche ha messo la parola fine all’affare. Vedremo quale sarà il destino del 26enne pugliese.

Continua la telenovela che riguarda Marcos Leonardo e la Roma: per arrivare al centravanti verdeoro, i giallorossi sarebbero costretti a cedere un pezzo grosso. Il nome scelto è quello di Ibanez, il quale è stato contattato sia dal Nottingham Forest che dall’Al-Ahli: la cessione del difensore non sarebbe una priorità per la dirigenza romanista, ma ad una cifra intorno ai 30 milioni di euro Tiago Pinto potrebbe lasciar partire il brasiliano.

Juventus che in questo momento è più impegnata sul fronte cessioni: dopo aver piazzato Denis Zakaria al Monaco, il DS Cristiano Giuntoli si sta concentrando sulla cessione di Luca Pellegrini. Il terzino azzurro potrebbe ritornare alla Lazio che, dopo aver perso Kerkez e Rogerio, finito al Wolfsburg, gradirebbe volentieri il 24enne romano.

Foto: Lapresse