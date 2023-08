Volley, Simone Anzani lascia il ritiro della Nazionale: cos’è successo al centrale?

Simone Anzani ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana di volley maschile, incominciato ieri a Cavalese (in provincia di Trento). Il centrale ha dovuto abbandonare il collegiale di avvicinamento agli Europei in seguito a una serie di consulti medici, i quali hanno evidenziato la necessità di altri accertamenti per completare il percorso clinico-diagnostico già avviato.

Ricordiamo che lo scorso 26 giugno all’azzurro era stato riscontrato un sospetto fastidio al cuore e aveva dovuto osservare uno stop imposto dai medici del Coni. In quell’occasione, infatti, si erano verificate delle aritmie e poche settimane fa si era sottoposto ad alcuni accertamenti specialisti e a un piccolo intervento presso la Clinica di Cardiologia e Aritmologia degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Il comasco aveva poi avuto il via libera per tornare a praticare l’attività agonistica e sperava di rientrare tra i convocati per la rassegna continentale che scatterà a fine agosto, ma purtroppo si richiedono altri consulti medici e dunque sarà difficile rivederlo all’opera per uno degli appuntamenti più importanti dell’estate. L’assenza di Simone Anzani, grande protagonista dei trionfi ottenuti dalla Nazionale nelle ultime due stagioni (Mondiali ed Europei), peserà inevitabilmente nella rosa a disposizione del CT Fefé De Giorgi.

A Cavalese restano dunque quattro centrali: Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca. Nel complesso gli azzurri in Val di Fiemme sono quindici e dunque ci sarà un solo taglio prima degli Europei: sarà verosimilmente un opposto, sulla carta Fabrizio Gironi a cui dovrebbe essere preferito il talentuoso giovane Alessandro Bovolenta in supporto a Yuri Romanò.

AZZURRI IN COLLEGIALE VOLLEY A CAVALESE

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta

Schiacciatori: Tommaso Rinaldi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto

Centrali: Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Gianluca Galassi, Roberto Russo

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

