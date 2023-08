Calcio, Serie A: 0-0 tra Torino e Cagliari. Un pareggio a reti bianche alla prima di campionato

Nel tardo pomeriggio di oggi a partire dalle ore 18.30 all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino, si sono affrontati i granata guidati da mister Ivan Juric e il Cagliari neopromosso, con al timone Claudio Ranieri. L’incontro è terminato con il risultato di 0-0. Un pareggio a reti bianche e un punto a testa. La gara, nonostante il tabellino marcatori sia rimasto vuoto, non è stata soporifera: le formazioni nonostante il caldo e il duro lavoro estivo ancora sulle gambe, hanno regalato continui capovolgimenti di fronte. Ma ecco di seguito il racconto del match.

CALCIO, SERIE A: IL RACCONTO DI TORINO-CAGLIARI

IL PRIMO TEMPO

A partire bene sono i granata di mister Juric che dopo due minuti hanno una prima ghiottissima occasione. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Sanabria in girata di destro, trova i guantoni di Radunovic bravo e reattivo a evitare il gol. Al 14esimo ancora Sanabria pericoloso. Ingenuità di Dossena che si addormenta, il paraguaiano gli scippa il pallone e la crossa forte in mezzo ma non arriva Ricci per un soffio. Nemmeno un minuto più tardi occasione clamorosa per il Cagliari: recupero di Nandez su Buongiorno.

Conclusione di destro a giro dell’uruguaiano e strepitosa parata di Vanja Milinkovic-Savic che con un colpo di reni la mette in angolo. Poi di testa Schuurs rischia di portare avanti il Torino: tiro fuori di poco. Minuto 25: l’ex Empoli Ricci con una sassata da fuori calcia al lato. Per il resto del primo tempo la partita rimane frizzante ma le due squadre non riescono a pungersi in maniera letale.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa parte forte il Torino. Al 50esimo Radonjic dimostra di essere subito in partita e dopo una grande accelerazione calcia la sfera deviata in angolo. 60esimo: cross di Bellanova respinto dalla difesa del Cagliari. Vojvoda raccoglie la palla e calcia, potente, di destro: pallone che sfiora il palo. Azzi al 63esimo tenta una conclusione velleitaria però e larghissima dai pali.

Jankto al 65esimo in spaccata ciabatta il pallone e per poco non spaventa il portiere del Torino. Pavoletti appena entrato, al 77esimo e dopo un buonissimo scambio con Jankto, calcia di destro e la conclusione viene deviata in angolo. Al 92 esimo grande doppia occasione di Radonjic: prima una sassata di sinistro respinta da Rdunovic e poi colpo di testa messo fuori però.

Foto: LaPresse