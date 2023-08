Calcio, polverone Italia: Roberto Mancini si è dimesso da CT della Nazionale!

Un fulmine a ciel sereno squarcia il cielo della Nazionale italiana. Roberto Mancini ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico di Commissario Tecnico degli azzurri, una indiscrezione lanciata in primis da Libero con la FIGC che ha annunciato pochissimi minuti fa la scelta.

Una decisione che ha del clamoroso, dopo la recentissima nomina del tecnico jesino come coordinatore delle nazionali Under 20 ed Under 21, proprio per iniziare un discorso di continuità tra la Nazionale maggiore e le più importanti selezioni giovanili. Una nomina arrivata il 4 agosto, soltanto 9 giorni fa, per un passo indietro che lascia davvero esterrefatti.

Mancini è arrivato in Nazionale nel 2018, per ridare linfa al movimento dopo la pessima parentesi targata Gian Piero Ventura, puntando ad un ricambio generazionale. Primi tre anni in cui questo esperimento ha dato enormi dividendi, grazie ad un frizzante 4-3-3 e gran tecnica di gioco, raggiungendo il record di imbattibilità con 40 risultati utili consecutivi, il record di vittorie consecutive (11) e soprattutto l’Europeo del 2021, vinto a Wembley ai rigori contro l’Inghilterra.

Poi, dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2022 seguendo il brutto ko con la Macedonia del Nord, qualcosa sembrava essersi rotto. Un cambio di modulo con la difesa a tre, il ricorrere a più di un oriundo lanciando anche qualche frecciatina al campionato italiano, reo per lui di non massimizzare il talento dei giovani a disposizione, tanto da dover fare più volte da vero e proprio talent scout, lanciando Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, tra gli altri, e attraendosi critiche. E adesso, una chiusura. Repentina e inaspettata, da storia d’amore tormentata, tra Mancini e la Nazionale.

LA NOTA STAMPA DELLA FIGC

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata.

Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra.

Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale.

Foto: LaPresse