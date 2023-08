Calcio, Leonardo Bonucci a muso duro: “Non sono la causa dell’addio di Mancini, voci prive di fondamento”

Un vero e proprio terremoto quello nel calcio italiano. L’annuncio delle dimissioni del CT della Nazionale Roberto Mancini hanno scosso tutto il sistema del “Pallone tricolore”. Mancini, il cui impegno sembrava ancora più importante con la FIGC nell’ottica della gestione e dell’organizzazione tecnica delle varie rappresentative tricolori, ha deciso di lasciare la panchina.

“Motivazioni personali“, così ha dichiarato il “Mancio” sui suoi profili social. Si parla di un interessamento dell’Arabia Saudita, che vorrebbe il tecnico italiano alla guida della selezione. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Tuttavia, a tenere banco sono appunto i motivi che hanno portato a questa decisione ed ecco che Leonardo Bonucci è finito al centro della scena.

Il calciatore, infatti, è stato “accusato” di essere stato tra le cause dell’addio di Mancini perché il presidente Gabriele Gravina avrebbe voluto inserirlo nello staff della Nazionale. Allo stato attuale delle cose, si parla di rumors che non trovano fondamento ed è stato lo stesso difensore della Juventus a ribadirlo con forza.

“Sono stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento. Ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l’idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti“, ha scritto Bonucci, volendo ringraziare l’allenatore “Per gli anni splendidi trascorsi insieme e per le vittorie entrate nella storia del calcio” (Fonte: ANSA).

Foto: LaPresse