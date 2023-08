Calcio femminile, Germania eliminata ai Mondiali! Il Marocco firma un’impresa titanica, Lahmari eroina

La fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile si chiude con l’ennesimo colpo di scena: la sempre forte e quotata Germania è stata eliminata. Le tedesche hanno infatti pareggiato con la Corea del Sud per 1-1 e la concomitante vittoria del Marocco sulla Colombia per 1-0 ha relegato le teutoniche al terzo posto nella classifica del gruppo H, estromettendole così dalla rassegna iridata in corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda.

Popp è andata a segno al 42′ su invito di Huth, riuscendo così a pareggiare la rete di Cho So-Hyun al 6′, ma nella ripresa la Germania non è riuscita a trovare la via del gol che avrebbe cambiato le sorti dell’intero raggruppamento. Le tedesche tornano a casa insieme al Canada (Campione Olimpico), al Brasile (sempre quotato ed eliminato dalla Giamaica) e all’Italia (ieri mestamente ko con il Sudafrica).

Lahmari è l’eroina del giorno in Marocco. Il suo gol segnato nel recupero del primo tempo, dopo il rigore sbagliato da Chebbak, è valso il successo sulla Colombia e un clamoroso passaggio del turno. Le africane, che all’esordio avevano perso contro la Germania con un roboante 6-0, si erano poi rialzate contro la Corea del Sud e oggi si sono inventate la magia contro le sudamericane.

Le Cafeteras conquistano comunque il primo posto nel raggruppamento in virtù di una migliore differenza reti complessiva (+4 contro -2) e si regalano l’ottavo di finale contro la Giamaica, mentre il Marocco partirà con gli sfavori del pronostico contro la Francia, ora una delle grandi favorite per la conquista del titolo insieme a USA, Svezia e Inghilterra.

