Calcio, è Luciano Spalletti il nuovo CT della Nazionale. L’annuncio ufficiale della FIGC

La notizia era nell’aria e, dopo una piccola telenovela che ha visto protagonisti tanti personaggi noti del calcio italiano, la FIGC ha dato la notizia ufficiale tramite i propri canali: Luciano Spalletti sarà il nuovo Commissaio Tecnico della Nazionale Italiana di calcio maschile.

Un traguardo importante ed al contempo una grande responsabilità per l’allenatore toscano che arriva a sedersi sulla panchina degli azzurri a 64 anni, al termine dell’entusiasmante e vincente capitolo napoletano della sua lunghissima carriera. Spalletti sarà il CT numero 53 della storia della nazionale e sembrerebbe aver firmato un contratto fino al 2026, ma i dettagli devono ancora essere diffusi.

Il comunicato della FIGC recita così: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”.

Al comunicato sono allegate anche le prime dichiarazioni del presidente Gabriele Gravina: “Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”.

Foto: LaPresse