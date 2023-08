Beach volley, Europei Under 20 2023. Una vittoria e due sconfitte, azzurri ai sedicesimi

Un successo e due sconfitte per la doppia coppia che rappresenta l’Italia all’Europeo under 20 di beach volley che si disputa a Riga. Entrambi i bonomi azzurri dovranno dunque passare dai sedicesimi di finale domattina per intraprendere il loro percorso nella fase ad eliminazione diretta.

In campo femminile netta la sconfitta subita da Cicola/Angeloni che sono andate in difficoltà in ricezione e non sono più riuscite a riprendersi nella sfida con la coppia più forte del girone composta dalle ceche Pavelková/Pavelková che hanno dominato dall’inizio alla fine imponendosi con i parziali di 21-9 e 21-10. Sfortunate nel sorteggio dei sedicesimi le azzurre che se la vedranno con una delle coppie più forti del tabellone, le svizzere Bossart/Kernen, apparse piuttosto solide nelle prime gare del torneo. In campo domattina alle 8.00 ora italiana. In caso di successo sono attese dalle ungheresi Vasvari/Gubik.

Un successo e una sconfitta, in campo maschile, per Bugmann/Acerbi che hanno iniziato la giornata perdendo contro i padroni di casa Teteris/Gutmanis una partita tiratissima. In entrambi i set soluzione ai vantaggi che ha premiato i lettoni, prima 24-22 e poi 22-20 ma gli azzurri sono usciti dal campo a testa alta ed hanno dimostrato di essere dei veri combattenti nel match successivo che, di fatto, assegnava il secondo posto nel girone, contro la coppia belga Hendrikx/Vercauteren. Gli italiani si sono aggiudicati un combattuto primo set con il punteggio di 21-18, poi hanno avuto la peggio nella battaglia del secondo set che la coppia belga ha vinto 28-26 ma non si sono persi d’animo ed hanno giocato un grande tie break imponendosi con il punteggio di 15-12. Burgmann/Acerbi scenderanno in campo domani alle 10.30 contro gli abbordabili finlandesi Oksanen/Viljamaa e in caso di vittoria se la vedranno con i forti cechi Oliva/Westphal

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Ēbere/Konstantinova (LAT)-Ceylin/Simdim (TUR) 2-0 (21-12, 21-15), Alexoglou/Paschalaki (GRE)-Terze/Rasic (CRO) 0-2 (18-21, 18-21), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Terze/Rasic (CRO) 2-0 (21-16, 21-16), Alexoglou/Paschalaki (GRE)-Ceylin/Simdim (TUR) 2-1 (21 -11, 13-21, 15-13). Ēbere/Konstantinova (LAT)-Alexoglou/Paschalaki (GRE) 2-0 (21-2, 21-12), Terze/Rasic (CRO)-Ceylin/Simdim (TUR) 2-0 (21-19, 21-19).

Pool B. Serdiuk/Udovenko (UKR)-Gusarova/Siapani (CYP) 1-2 (15-21, 21-17, 12-15), Johansson/Saxne (SWE)-Gavrailova/Gicheva (BUL) 2-0 (21-17, 21-11). Serdiuk/Udovenko (UKR)-Gavrailova/Gicheva (BUL) 2-0 (21-15, 21-13), Johansson/Saxne (SWE)-Gusarova/Siapani (CYP) 2-0 (21-11, 21-19). Serdiuk/Udovenko (UKR)-Johansson/Saxne (SWE) 2-0 (22-20, 26-24), Gavrailova/Gicheva (BUL)-Gusarova/Siapani (CYP) 1-2 (21-19, 15-21, 10-15).

Pool C. Konink/Sonneville (NED)-Micevic/Balac (SRB) 2-0 (21-8, 21-6), Javornik/Kalar (SLO)-Tucker/Canevari (ENG) 2-1 (15-21, 21-17, 15-11). Konink/Sonneville (NED)-Tucker/Canevari (ENG) 2-0 (21-13, 21-18), Javornik/Kalar (SLO)-Micevic/Balac (SRB) 2-0 (21-14, 21-10). Konink/Sonneville (NED)-Javornik/Kalar (SLO) 2-0 (21-13, 21-19), Tucker/Canevari (ENG)-Micevic/Balac (SRB) 2-0 (21-11, 21-15).

Pool D. Izuzquiza/Serrano (ESP)-Gonzalez/Lavie (ISR) 2-1 (17-21, 21-16, 15-9), Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Hododi/Miu (ROU) 1-2 (13-21, 21-18, 9-15). Izuzquiza/Serrano (ESP)-Hododi/Miu (ROU) 2-0 (21-19, 21-18), Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Gonzalez/Lavie (ISR) 2-1 (16-21, 21-18, 15-7). Izuzquiza/Serrano (ESP)-Mäenpää/Hirvonen (FIN) 2-0 (21-17, 21-13), Hododi/Miu (ROU)-Gonzalez/Lavie (ISR) 2-0 (21-7, 21-17)

Pool E. Bossart/Kernen (SUI)-Dancova/Matyushenkova (SVK) 2-0 (21-9, 21-9), Ciezkowska/Lunio (POL)-Runce/Martini Adamsone (LAT) 2-0 (21-12, 21-16). Ciezkowska/Lunio (POL)-Dancova/Matyushenkova (SVK) 2-0 (21-10, 21-12), Bossart/Kernen (SUI)-Runce/Martini Adamsone (LAT) 2-0 (21-14, 21-14). Ciezkowska/Lunio (POL)-Bossart/Kernen (SUI) 2-0 (21-18, 21-15), Dancova/Matyushenkova (SVK)-Runce/Martini Adamsone (LAT) 2-1 (21-19, 11-21, 16-14).

Pool F. Angeloni/Cicola (ITA)-Struka/Struka (LAT) 2-0 (21-18, 21-13), Pavelková/Pavelková (CZE)-Schäkel/Dreßen (GER) 2-0 (21-19, 21-19). Angeloni/Cicola (ITA)-Schäkel/Dreßen (GER) 1-2 (13-21, 21-8, 14-16), Pavelková/Pavelková (CZE)-Struka/Struka (LAT) 2-0 (21-9, 21-14). Angeloni/Cicola (ITA)-Pavelková/Pavelková (CZE) 0-2 (9-21, 10-21), Schäkel/Dreßen (GER)-Struka/Struka (LAT) 2-0 (21-11, 21-10).

Pool G. Vasvári/Gubik (HUN)-Cyvaite/Vilkelyte (LTU) 2-0 (21-15, 21-13), Kandimaa/Jürgenson (EST)-Tennøy/Mol (NOR) 1-2 (23-25, 21-15, 14-16). Vasvári/Gubik (HUN)-Tennøy/Mol (NOR) 2-1 (19-21, 21-18, 15-10), Kandimaa/Jürgenson (EST)-Cyvaite/Vilkelyte (LTU) 1-2 (21-16, 19-21, 11-15). Vasvári/Gubik (HUN)-Kandimaa/Jürgenson (EST) 2-0 (21-14, 21-14), Tennøy/Mol (NOR)-Cyvaite/Vilkelyte (LTU) 2-0 (21-18, 21-14).

Pool H. Berger/Hohenauer (AUT)-Monteiro/Santos (POR) 2-1 (21-12, 21-23, 15-12), Lyø/Krogh (DEN)-Coens/Van Deun (BEL) 2-1 (16-21, 21-18, 17-15). Berger/Hohenauer (AUT)-Coens/Van Deun (BEL) 2-1 (21-17, 24-26, 15-8), Lyø/Krogh (DEN)-Monteiro/Santos (POR) 2-0 (21-16, 21-12). Berger/Hohenauer (AUT)-Lyø/Krogh (DEN) 2-1 (21-18, 16-21, 15-12), Coens/Van Deun (BEL)-Monteiro/Santos (POR) 2-0 821-12, 22-20).

Ottavi di finale. Domani 8.00: Gusarova/Siapani (CYP)-Terze/Rasic (CRO), Lyø/Krogh (DEN)-Cyvaite/Vilkelyte (LTU), Angeloni/Cicola (ITA)-Bossart/Kernen (SUI), Hododi/Miu (ROU)-Tucker /Canevari (ENG). 8.50: Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Javornik/Kalar (SLO), Schäkel/Dreßen (GER)-Dancova/Matyushenkova (SVK), Coens/Van Deun (BEL)-Tennøy/Mol (NOR), Serdiuk/Udovenko (UKR)-Alexoglou/Paschalaki (GRE).

TORNEO MASCHILE

Pool A. Fokerots/Bulgacs (LAT)-Tomas/Tomas (POR) 2-0 (21-18, 21-12), Bratož/Mugerli (SLO)-Hidekel Yari/Day (ISR) 0-2 (17-21, 21-23). Fokerots/Bulgacs (LAT)-Hidekel Yari/Day (ISR) 2-0 (21-13, 21-17), Bratož/Mugerli (SLO)-Tomas/Tomas (POR) 0-2 (19-21, 11-21). Fokerots/Bulgacs (LAT)-Bratož/Mugerli (SLO) 2-0 (21-14, 21-12), Hidekel Yari/Day (ISR)-Tomas/Tomas (POR).

Pool B. Fröbel/Wüst (GER)-Usatov/Didorciuc (MLD) 2-0 (21-4, 21-14), Lejawa/Beta (POL)-Täht/Põldma (EST) 2-0 (21-14, 24-22). Fröbel/Wüst (GER)-Täht/Põldma (EST) 2-0 (22-20, 21-18), Lejawa/Beta (POL)-Usatov/Didorciuc (MLD) 2-0 (21-19, 21-16). Fröbel/Wüst (GER)-Lejawa/Beta (POL) 0-2 (16-21, 30-32), Täht/Põldma (EST)-Usatov/Didorciuc (MLD) 2-0 (21-18, 21-18).

Pool C. Hammarberg/Berger (AUT)-Perry/Sanders (ENG) 2-0 (21-15, 21-14), Sacit/Ahmet Can (TUR)-Hansen/Bisgaard (DEN) 2-1 (21-18, 19-21, 20-18). Hammarberg/Berger (AUT)-Hansen/Bisgaard (DEN) 2-0 (21-13, 21-16), Sacit/Ahmet Can (TUR)-Perry/Sanders (ENG) 2-0 (21-11, 21-18). Hammarberg/Berger (AUT)-Sacit/Ahmet Can (TUR) 2-0 (21-8, 21-17), Hansen/Bisgaard (DEN)-Perry/Sanders (ENG) 2-0 (21-14, 22-20).

Pool D. Canet/Rotar (FRA)-Salkovskis/Jaundžeikars (LAT) 2-0 (21-16, 23-21), Udvarhelyi/Polgár (HUN)-Kaliozis/Kardoulias (GRE) 2-0 (21-15, 21-14). Canet/Rotar (FRA)-Kaliozis/Kardoulias (GRE) 2-0 (21-10, 21-18), Udvarhelyi/Polgár (HUN)-Šalkovskis/Jaundžeikars (LAT) 2-1 (11-21, 22-20, 15-10). Canet/Rotar (FRA)-Udvarhelyi/Polgár (HUN) 2-0 (21-13, 21-11), Kaliozis/Kardoulias (GRE)-Šalkovskis/Jaundžeikars (LAT) 2-0 (21-19, 21-19).

Pool E. Mol/Aas (NOR)-Kostic/Bugarcic (SRB) 2-0 (21-13, 21-11), Deecke/Friedli (SUI)-Oksanen/Viljamaa (FIN) 2-0 (21-8, 21-14). Deecke/Friedli (SUI)-Kostic/Bugarcic (SRB) 2-0 (21-15, 21-12), Mol/Aas (NOR)-Oksanen/Viljamaa (FIN) 2-0 (21-10, 24-22). Deecke/Friedli (SUI)-Mol/Aas (NOR) 2-0 (22-20, 21-15), Kostic/Bugarcic (SRB)-Oksanen/Viljamaa (FIN) 0-2 (17-21, 4-21).

Pool F. Hendrikx/Vercauteren (BEL)-Teteris/Gutmanis (LAT) 0-2 (17-21, 15-21), Burgmann/Acerbi (ITA)-Devald/Vlašić (CRO) 2-0 (21-13, 21-10). Hendrikx/Vercauteren (BEL)-Devald/Vlašić (CRO) 2-0 (21-16, 21-5), Burgmann/Acerbi (ITA)-Teteris/Gutmanis (LAT) 0-2 (22-24, 20-22). Hendrikx/Vercauteren (BEL)-Burgmann/Acerbi (ITA) 1-2 (18-21, 26-24, 12-15), Devald/Vlašić (CRO)-Teteris/Gutmanis (LAT) 0-2 (14-21, 12-21).

Pool G. Hölting Nilsson/Ask (SWE)-Palubinskas/Vilkelis (LTU) 2-0 (21-13, 28-26), Moiseiev/Tymchenko (UKR)-Cabañas/Koeppen (ESP) 2-0 (21-17, 21-18). Hölting Nilsson/Ask (SWE)-Cabañas/Koeppen (ESP) 2-0 (21-16, 21-14), Moiseiev/Tymchenko (UKR)-Palubinskas/Vilkelis (LTU) 2-1 (21-23, 21-18, 15-12). Hölting Nilsson/Ask (SWE)-Moiseiev/Tymchenko (UKR) 2-0 (21-15, 25-23), Cabañas/Koeppen (ESP)-Palubinskas/Vilkelis (LTU) 0-2 (17-21, 17-21).

Pool H. Oliva/Westphal (CZE)-Tsanev/Stanev (BUL) 2-0 (21-15, 21-13), Groenewold/de Groot (NED)-Jancok/Lapos (SVK) 2-0 (21-18, 21-15). Domani 10.30: Oliva/Westphal (CZE)-Jancok/Lapos (SVK) 2-0 (21-12, 21-5), Groenewold/de Groot (NED)-Tsanev/Stanev (BUL) 2-0 (21-15, 21-14). Oliva/Westphal (CZE)-Groenewold/de Groot (NED) 2-0 (21-13, 21-19), Jancok/Lapos (SVK)-Tsanev/Stanev (BUL) 2-0 (21-14, 21-11).

Ottavi di finale: Täht/Põldma (EST)-Draw, Groenewold/de Groot (NED)-Palubinskas/Vilkelis (LTU), Hendrikx/Vercauteren (BEL)-Mol/Aas (NOR), Udvarhelyi/Polgár (HUN)-Hansen/Bisgaard (DEN), Sacit/Ahmet Can (TUR)-Kaliozis/Kardoulias (GRE), Burgmann/Acerbi (ITA)-Oksanen/Viljamaa (FIN), Jancok/Lapos (SVK)-Moiseiev/Tymchenko (UKR), Fröbel/Wüst (GER)-Draw

Foto Cev