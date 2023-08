BMX Racing, Tommaso Frizzarin terzo ai Mondiali juniores! Splendido bronzo per l’Italia

Ultimo giorno delle gare dei Mondiali di BMX in Scozia ed arriva una bella soddisfazione per l’Italia, che si porta a casa una bella medaglia per chiudere in bellezza questa rassegna iridata.

Medaglia di bronzo per Tommaso Frizzarin nella categoria Juniores maschile. L’azzurro si è salvato sia nei quarti di finale che in semifinale, prendendosi l’ultimo posto utile per passare il turno. In una finale palpitante, Frizzarin beffa il colombiano Juan Velasquez Carmona per un solo millesimo, chiudendo alle spalle agli argentini Thomas Maturano e Federico Capello.

Ultimo posto in finale per Marco Radaelli nella gara maschile Under 23; dopo aver superato più volte il taglio tra quarti e semifinali, non riesce a entrare nella lotta per le medaglie, chiudendo all’ottavo posto con lo svizzero Filip Steiner avanti a Mateo Colsenet e Rico Bearman.

Fra le donne élite, Francesca Cingolani si ferma in semifinale. Nella seconda semifinale è vittima di un problema ed arriva ultima nella batteria, ad oltre venticinque secondi dal quarto posto che sarebbe valso la finale. Il successo è per la padrona di casa Berhany Shriever. Uomini che invece hanno visto Marrti Sciortino venire eliminato ai quarti di finale, podio tutto francese con il successo di Romain Mahieu. Juniores e Under 23 femminile, senza azzurre in pista, che hanno visto il successo di Veronika Monika Sturiska e di Tessa Martinez

Foto: Federciclismo