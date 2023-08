Beach volley, World Tour 2023. Tris azzurro al secondo turno delle qualificazioni nell’Elite 16 di Amburgo! Out a testa alta Bianchin/Scampoli

Tre vittorie e una sconfitta per le coppie azzurre nel primo turno delle qualificazioni dell’Elite 16 di Amburgo, penultimo torneo europeo della stagione e tappa focale in vista delle qualificazioni per Parigi 2024. In campo maschile entrambe le coppie italiane, Nicolai/Cottafava e Lupo/Rossi giocheranno la sfida decisiva per l’ingresso nel tabellone principale, mentre tra le donne solo Gottardi/Menegatti sono riuscite a superare il primo turno.

Non ce l’hanno fatta ma sono uscite dal campo fra gli applausi Bianchin/Scampoli, sconfitte in tre set dalle forti svizzere Vergè-Deprè/Mader, coppia bronzo olimpico in carica. Le svizzere hanno vinto abbastanza nettamente, 21-16 il primo set ma Bianchin/Scampoli hanno reagito alla grande pareggiando il conto (21-15) e nel tie break la coppia elvetica è stata sempre avanti fino al 15-11 finale. Buona comunque la prova delle italiane.

Turno superato, come da pronostico, per Menegatti/Gottardi che hanno battuto con un secco 2-0 le tedesche Schneider/Sude. Senza storia il primo parziale dominato dalle azzurre con un netto 21-11, nel secondo set le padrone di casa hanno tenuto il ritmo di Menegatti/Gottardi che nel finale sono riuscite ad avere la meglio 21-18. Le italiane affronteranno alle 16.00 la coppia polacca allenata dall’ex tecnico di Marta Menegatti, Andrea Raffaelli, Gruszczynska/Wachowicz, da prendere con le molle.

In campo maschile, invece, Nicolai/Cottafava si sono liberati abbastanza agevolmente della coppia tedesca Kulzer/Lorenz vincendo il primo set abbastanza equilibrato con il punteggio di 21-18 e dominando il secondo parziale, chiuso 21-10. Alle 18.00 Nicolai/Cottafava contenderanno l’accesso al main draw agli svizzeri Metral/Haussener che, a sorpresa, hanno sconfitto al primo turno 2-1 (23-25, 21-18, 17-15) i cileni Grimalt/Grimalt.

Non era affatto semplice il compito che attendeva gli azzurri Lupo/Rossi, reduci da un Europeo da dimenticare. Opposti agli olandesi Immers/Van de Velde, gli italiani hanno disputato uno dei migliori match della stagione vincendo in due set un incontro molto equilibrato. Nel primo set la coppia italiana ha scavato il solco nella parte centrale, vincendo 21-18, nel secondo parziale conclusione ai vantaggi e successo di Lupo/Rossi con il punteggio di 22-20: Polonia in vista anche per la coppia allenata da Fosco Cicola che alle 18.00 se la vedrà con i coriacei Kantor/Zdybek.

Primo turno qualificazioni femminili: Gottardi/Menegatti (Ita)-Sude/Schneider (Ger) 2-0 (21-11, 21-18), Dong/Wang (Chn)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 1-2 (18-21, 21-14, 12-15), Álvarez/Moreno (Esp)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 1-2 (21-12, 20-22, 13-15), Tainá/Victoria (Bra)-Andressa/Vitoria (Bra) 2-0 (21-16, 21-11), Vergé-Dépré/Mader (Sui)-Bianchin/Scampoli (Ita) 2-1 (21-16, 15-21, 15-11), Körtzinger/Kunst (Ger)-Ludwig/Lippmann (Ger) 0-2 (16-21, 18-21), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Placette/Richard (Fra) 0-2 (25-27, 16-21), Kotnik/Lovsin (Slo)-Stam/Schoon (Ned) 1-2 (17-21, 21-16, 8-15).

Secondo turno qualificazioni femminili: Zeimann/MacDonald (Nzl)-Tainá/Victoria (Bra), Gottardi/Menegatti (Ita)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Placette/Richard (Fra)-Stam/Schoon (Ned), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Ludwig/Lippmann (Ger)

Primo turno qualificazioni maschili: Herrera/Gavira (Esp)-Bello/Bello (Eng) 2-0 (21-13, 21-19), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Hunter/Pfretzschner (Ger) 2-0 (21-18, 21-19), Krattiger/Breer (Sui)-Kantor/Zdybek (Pol) 1-2 (14-21, 21-18, 9-15), Van De Velde/Immers (Ned)-Lupo/Rossi (Ita) 0-2 (18-21, 20-22), Métral/Haussener (Sui)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (23-25, 21-18, 17-15), Cottafava/Nicolai (Ita)-Kulzer/Lorenz (Ger) 2-0 (21-18, 21-10), Huster/Pfretschner (Ger)-Popov/Reznik (Ukr), McHugh/Burnett (Aus)-Stankevicius/Knasas (Ltu)

Secondo turno qualificazioni maschili: Vitor Felipe/Renato (Bra)-Herrera/Gavira (Esp), Kantor/Zdybek (Pol)-Lupo/Rossi (Ita), Cottafava/Nicolai (Ita)-Métral/Haussener (Sui)

Foto Fivb