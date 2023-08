Beach volley, World Tour 2023: Nicolai/Cottafava non sbagliano un colpo ad Amburgo, è semifinale!

Semifinale all’Europeo due settimane fa e adesso per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava è semifinale in uno dei tornei più importanti della stagione, l’Elite 16 di Amburgo, una sorta di anticipo di Mondiale visto che in Germania c’è tutto il meglio del beach volley. Risultato prestigiosissimo per la coppia azzurra, tornata sui livelli stratosferici dello scorso anno dopo un periodo non facile nella prima parte dell’estate, sia per l’avvicinamento al torneo iridato che per i punti in chiave qualificazione olimpica.

Nicolai/Cottafava questa sera hanno conquistato la sesta vittoria consecutiva ad Amburgo: due successi in qualificazione e quattro nel tabellone principale battendo i veterani del circuito, gli spagnoli Herrera/Gavira, scesi in campo molto combattivi con l’obiettivo di conquistare la semifinale ma rimontati e battuti dalla coppia italiana che non si è fatta scoraggiare dopo il primo set perso piuttosto nettamente con il punteggio di 21-16.

Nel secondo set gli azzurri hanno preso da subito in mano le redini del gioco, sono volati sull’8-4 e poi non hanno permesso più agli spagnoli di avvicinarsi fino al 21-13. Anche nel tie break netto è stato il predominio di Nicolai/Cottafava che sono partiti bene e non si sono fatti avvicinare dalla coppia ospite vincendo con il punteggio di 15-10. Gli azzurri domani in semifinale affronteranno alle 12.00 i norvegesi Mol/Sorum. Tra le due coppie si tratta del sesto incontro stagionale e nei precedenti cinque i norvegesi hanno sempre avuto la meglio. Nell’altra semifinale di fronte i brasiliani Andre/George e gli svedesi Ahman/Hellvig che hannop sconfitto in rimonta ai quarti gli statunitensi Partain/Benesh.

Quarti di finale femminili: Müller/Tillmann (Ger)-Melissa/Brandie (Can) 2-0 (22-20, 21-10), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-15, 21-13), Nuss/Kloth (Usa)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-1 (13-21, 21-15, 15-11), Carol/Barbara (Bra)-Hughes/Cheng (Usa) 2-0 (21-17, 21-15).

Semifinali femminili: Müller/Tillmann (Ger)-Nuss/Kloth (Usa), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Carol/Barbara (Bra)

Quarti di finale maschili: Herrera/Gavira (Esp)-Cottafava/Nicolai (Ita) 1-2 (21-16, 13-21, 10-15), Mol/Sørum (Nor)-Henning/Winter (Ger) 2-0 (21-14, 21-14), Cherif/Ahmed (Qat)-George/Andre (Bra) 0-2 (18-21, 16-21), Åhman/Hellvig (Swe)-Partain/Benesh (Usa) 2-1 (20-22, 21-16, 15-11).

Semifinali maschili: Cottafava/Nicolai (Ita)-Mol/Sørum (Nor), George/Andre (Bra)-Åhman/Hellvig (Swe)

Foto Fivb