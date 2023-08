Beach volley, World Tour 2023. Marchetto/Windisch avanti tutta a Brno! Cecchini/Sacripanti 13mi a Baden

Austria batte Italia 3-0 nella intensa giornata dei tornei Futures del World Tour che si disputano tra Austria, Repubblica ceca ed Egitto e che vedono ancora in corsa due delle quattro coppie italiane che erano inserite nei vari tabelloni principali

BRNO

Restano in corsa le due coppie italiane impegnate nel tabellone principale maschile del Future di Brno. Windisch/Marchetto nella semifinale del girone hanno battuto nettamente gli olandesi Groenewold/Van Der Loo con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-16). La coppia azzurra è già certa del passaggio del turno e oggi cercherà di qualificarsi direttamente ai quarti nella finale della pool contro i cechi Dumek/Sedlak.

Sconfitta nel primo match del tabellone principale, invece, per Alfieri/Krumins che hanno giocato per lunghi tratti alla pari contro i forti cechi Sepka/Semerad e hanno ceduto solo al terzo set, subendo la rimonta dei rivali e perdendo 2-1 (17-21, 21-18, 15-11). Alfieri/Krumins si giocheranno la permanenza nel torneo e l’accesso agli ottavi contro gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven.

Semifinali giorni femminili. Pool C: Vieira/Chamereau (Fra)-Makhno/Rylova (Ukr) 2-1 (12-21, 21-18, 15-12), Slukova/Zolnercikova (Cze)-Neuschaeferova/Svozilova (Cze) 0-2 (19-21, 19-21). Pool A: Thurin/Thurin (Swe)-Sonneville/Konink (Ned) 0-2 (18-21, 11-21), Hermannova/Stochlova (Cze)-Van Gunst/Hildreth (Usa) 2-1 (21-13, 8-21, 15-11). Pool, B: Hladun/Lazarenko (Ukr)-Van Vegten/Bröring (Ned) 2-0 (21-14, 21-13), Dunarova/Resova (Cze)-Brinkova/Adamcikova (Cze) 2-0 (21-16, 23-21). Pool D: Bekhuis/Poiesz (Ned)-Dvornikova/Pospisilova (Cze) 1-2 (12-21, 21-19, 8-15), Sinisalo/Parkkinen (Fin)-Schmitt/Schürholz (Ger) 2-1 (21-17, 24-26, 15-12)

Finali primo posto gironi femminili: Vieira/Chamereau (Fra)-Neuschaeferova/Svozilova (Cze) 2-0 (21-19, 21-15), Sonneville/Konink (Ned)-Hermannova/Stochlova (Cze) 0-2 (17-21, 12-21), Hladun/Lazarenko (Ukr)-Dunarova/Resova (Cze) 2-0 (21-10, 21-12), Dvornikova/Pospisilova (Cze)-Sinisalo/Parkkinen (Fin) 1-2 (14-21, 29-27, 20-22)

Finali terzo posto gironi femminili: Makhno/Rylova (Ukr)-Slukova/Zolnercikova (Cze) 2-1 (21-10, 15-21, 16-14), Thurin/Thurin (Swe)-Van Gunst/Hildreth (Usa) 0-2 (16-21, 15-21), Van Vegten/Bröring (Ned)-Brinkova/Adamcikova (Cze) 0-2 (12-21, 23-25), Bekhuis/Poiesz (Ned)-Schmitt/Schürholz (Ger) 2-0 (21-19, 21-17)

Ottavi di finale femminili: Dvornikova/Pospisilova (Cze)-Makhno/Rylova (Ukr), Bekhuis/Poiesz (Ned)-Neuschaeferova/Svozilova (Cze), Sonneville/Konink (Ned)-Brinkova/Adamcikova (Cze), Van Gunst/Hildreth (Usa)-Dunarova/Resova (Cze).

Semifinali gironi maschili. Pool B: Bialokoz/Batrane (Eng)-Nijeboer/Van Werkhoven (Ned) 2-0 (21-17, 21-17), Sepka/Semerad (Cze)-Alfieri/Krumins (Ita) 2-1 (17-21, 21-18, 15-11). Pool A: Marchetto/Windisch (Ita)-Groenewold/Van Der Loo (Ned) 2-0 (21-14, 21-16), Dumek/Sedlak (Cze)-Köstler/Köstler (Aut) 2-1 (22-24, 21-15, 15-11). Pool D: Trousil/Westphal (Cze)-Lorenz/Stadie (Ger) 2-1 (21-15, 16-21, 15-10), Mol/Sunde (Nor)-Weber/Hilbert (Lux) 2-0 (21-11, 21-13). Pool C: Berger/Petutschnig (Aut)-Bercik/Dzavoronok (Cze) 2-0 (21-19, 21-19), Huerta/Huerta (Esp)-Mol/Aas (Nor) 2-0 (21-17, 22-20)

Finali primo posto gironi maschili: Bialokoz/Batrane (Eng)-Sepka/Semerad (Cze), Marchetto/Windisch (Ita)-Dumek/Sedlak (Cze), Trousil/Westphal (Cze)-Mol/Sunde (Nor), Berger/Petutschnig (Aut)-Huerta/Huerta (Esp)

Finali terzo posto gironi maschili: Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Alfieri/Krumins (Ita), Groenewold/Van Der Loo (Ned)-Köstler/Köstler (Aut), Lorenz/Stadie (Ger)-Weber/Hilbert (Lux), Bercik/Dzavoronok (Cze)-Mol/Aas (Nor)

BADEN

Si chiude con il 13mo posto finale l’avventura di Sacripanti/Cecchini al Future di Baden in Austria. La coppia italiana si è dovuta arrendere di fronte a due solide coppie austriache. Partenza shock per gli azzurri nel primo match contro Hammarberg/Horst che vincono 21-6 un primo set a senso unico poi si aggiudicano in volata il secondo 21-19. Altra determinazione per Sacripanti/Cecchini nel secondo match perso 2-1 dagli austriaci Friedl/Huber. Bene in apertura gli italiani che vincono 21-16 il primo set, poi meglio la coppia di casa che pareggia il conto con il punteggio di 21-17 e poi domina il tie break: 15-9. In campo maschile quattro coppia austriache su quattro già qualificate per i quarti.

Ottavi di finale femminili: Paul/Schieder (Ger)-González/Guidarelli (Esp) 2-0 (21-17, 21-16), Kernen/Niederhauser (Sui)-Pavelková/Pavelková (Cze) 2-1 (19-21, 21-17, 15-11), Zobnina/Kvedaraite (Ltu)-Bentele/Lutz (Sui) 0-2 (17-21, 16-21), Rabitsch/Trailovic (Aut)-Cools/Vd Vonder (Bel) 0-2 (16-21, 18-21)

Quarti di finale femminili: Paul/Schieder (Ger)-Castro/Pinheiro (Por) 2-0 (21-16, 21-18), Schützenhöfer/Friedl (Aut)-Kernen/Niederhauser (Sui) 1-2 (21-13, 15-21, 9-15), Bentele/Lutz (Sui)-Javornik/Marolt (Slo) 2-1 (15-21, 21-18, 15-12), Klinger/Klinger (Aut)-Cools/Vd Vonder (Bel) 2-0 (21-15, 21-17).

Semifinali femminili: Klinger/Klinger (Aut)-Bentele/Lutz (Sui), Kernen/Niederhauser (Sui)-Paul/Schieder (Ger).

Semifinali gironi maschili. Pool C: Elazar/Cuzmiciov (Isr)-Smith/Webber (Usa) 0-2 (19-21, 20-22), Seiser/Grössig (Aut)-Just/Wüst (Ger) 2-1 (21-16, 21-23, 15-13), Pool D: Trummer/Dressler (Aut)-Møllgaard/Houmann (Den) 2-0 (21-17, 21-19), Seidl/Pristauz (Aut)-Piippo/Topio (Fin) 2-0 (21-17, 21-18). Pool B: Sagstetter/Sagstetter (Ger)-Hajós/Stréli (Hun) 1-2 (12-21, 21-18, 7-15), Ermacora/Waller (Aut)-Doppler/Kunert (Aut) 2-0 (21-17, 21-14). Pool D: Friedl/Huber (Aut)-Siren/Nurminen (Fin) 0-2 (19-21, 18-21), Hammarberg/Horst (Aut)-Sacripanti/Cecchini (Ita) 2-0 (21-6, 21-19).

Finali primo posto gironi maschili: Smith/Webber (Usa)-Seiser/Grössig (Aut) 1-2 (22-24, 21-19, 12-15), Trummer/Dressler (Aut)-Seidl/Pristauz (Aut) 0-2 (19-21, 17-21), Hajós/Stréli (Hun)-Ermacora/Waller (Aut) 0-2 (13-21, 17-21), Siren/Nurminen (Fin)-Hammarberg/Horst (Aut) 0-2 (22-24, 19-21)

Finali terzo posto gironi maschili: Elazar/Cuzmiciov (Isr)-Just/Wüst (Ger) 2-0 (21-12, 21-14), Møllgaard/Houmann (Den)-Piippo/Topio (Fin) 2-0 (21-16, 21-14), Sagstetter/Sagstetter (Ger)-Doppler/Kunert (Aut) 2-1 (22-20, 19-21, 15-8), Friedl/Huber (Aut)-Sacripanti/Cecchini (Ita) 2-1 (16-21, 21-17, 15-9)

Ottavi di finale maschili: Sagstetter/Sagstetter (Ger)-Siren/Nurminen (Fin), Hajós/Stréli (Hun)-Møllgaard/Houmann (Den), Smith/Webber (Usa)-Friedl/Huber (Aut), Elazar/Cuzmiciov (Isr)-Trummer/Dressler (Aut).

AL ALAMEIN

Si chiude con un più che onorevole nono posto l’avventura delle azzurre Zaniboni/Rastelli al Future egiziano di Al Alamein. la coppia azzurra esce sconfitta in due set nella sfida degli ottavi di finale contro le austriache Freiberger/Wiesmeyr. la coppia austriaca domina il primo set vincendo 21-13, nel secondo set arriva la reazione delle azzurre che tengono il ritmo delle rivali ma si arrendono nel finale con il punteggio di 21-19.

Ottavi di finale maschili: Farag/Azab (Egy)-Elmajid/Essam (Qat) 0-2 (12-21, 20-22), Mrkous/Pihera (Cze)-Plavins/Fokerots (Lat) 0-2 (8-21, 16-21), Sowa/Pfretzschner (Ger)-Schwarmann/Camp (Ger) 2-0 (21-13, 21-16), Abdallah/Ihab (Qat)-Løkken/Henriksveen (Nor) 2-1 (21-17, 13-21, 15-11).

Quarti di finale maschili: Elmajid/Essam (Qat)-Pascariuc/Leitner (Aut) 0-2 (12-21, 11-21), Bulgacs/Tocs (Lat)-Plavins/Fokerots (Lat) 0-2 (17-21, 22-24), Sowa/Pfretzschner (Ger)-Kulzer/Poniewaz (Aut) 2-1 (22-20, 13-21, 15-8), Boehlé/Sengers (Ned)-Abdallah/Ihab (Qat) 2-0 (21-15, 21-8)

Semifinali maschili: Pascariuc/Leitner (Aut)-Plavins/Fokerots (Lat), Sowa/Pfretzschner (Ger)-Boehlé/Sengers (Ned)

Ottavi di finale femminili: Marwa/Habiba (Egy)-Kadeliye/Yang Yifan (Chn) 0-2 (12-21, 15-21), Adamcikova/Sotkovska (Cze)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu) 0-2 (15-21, 10-21), Beattie/Coutts (Sco)-Logy/Hesham (Egy) 2-0 (21-7, 21-11), Freiberger/Wiesmeyr (Aut)-Rastelli/Zaniboni (Ita) 2-0 (21-13, 21-18).

Quarti di finale femminili: Kadeliye/Yang Yifan (Chn)-Vasiliauskaite/Kovalskaja (Ltu) 0-2 (21-23, 18-21), Aheidan/Wang (Chn)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu) 0-2 (23-25, 24-26), Beattie/Coutts (Sco)-Gusarova/Nyström (Cyp) 0-2 (15-21, 18-21), Lindahl/Hodel (Usa)-Freiberger/Wiesmeyr (Aut) 2-0 (21-14, 21-18)

Semifinali femminili: Vasiliauskaite/Kovalskaja (Ltu)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu), Gusarova/Nyström (Cyp)-Lindahl/Hodel (Usa)

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace