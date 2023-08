Beach volley, World Tour 2023. Azzurri fuori dal main draw nel Future di Varsavia. Si gioca anche in Cina

Il menu della settimana che porta dall’Europeo di Vienna all’Elite 16 di Amburgo, altra tappa importante nel cammino verso Parigi, è caratterizzato da due Futures, uno a Varsavia in Polonia e l’altro a Wenzhou Cangnan in Cina. Non ci sono italiani al via nei due tabelloni principali ma due coppie azzurre ci hanno provato senza fortuna nelle qualificazioni del torneo polacco.

In campo femminile Frasca/Gradini hanno superato abbastanza agevolmente il primo turno battendo 2-0 (21-17, 21-19) la coppia svizzera Bossart/Kernen. Molto equilibrato l’incontro decisivo per l’ingresso nel tabellone principale che ha premiato le estoni Hollas/Remmelg con il punteggio di 2-1 (21-19, 15-21, 15-8) con calo nel momento decisivo delle azzurre.

Si è fermato subito, invece, nelle qualificazioni maschili, il cammino della coppia Sacripanti/Cecchini che ha avuto la sfortuna di incrociare al primo turno i brasiliani Adelmo/Mateus che hanno vinto 2-0 (21-17, 21-13) senza lasciare appigli alla coppia italiana e prima di conquistare l’accesso al main draw.

Primo turno qualificazioni femminili: Frasca/Gradini (Ita)-Bossart/Kernen (Sui) 2-0 (21-17, 21-19), Hollas/Remmelg (Est)-Brinkova/Adamcikova (Cze) 2-0 (21-16, 21-13), Triantafyllidi/Matiou (Gre)-Ēbere/Konstantinova (Lat) 1-2 (21-19, 15-21, 9-15), Pavelková/Pavelková (Cze)-Khmil/Serdiuk (Ukr) 2-0 (21-17, 21-17), Marcinowska/Jochym (Pol)-Szewczyk/Duval (Pol) 1-2 (23-21, 15-21, 13-15), Dvronikova/Pospisilova (Cze)-Harmanova/Simanicova (Svk) 2-1 (21-17, 14-21, 15-11), Makhno/Rylova (Ukr)-Kvedaraite/Zobnina (Ltu) 2-0 (21-17, 21-16), Kais/Meius (Est)-Korotkov/Piik (Est) 1-2 (16-21, 21-18, 10-15)

Secondo turno qualificazioni femminili: Pavelková/Pavelková (Cze)-Ēbere/Konstantinova (Lat) 2-1 (16-21, 21-17, 15-12), Dvronikova/Pospisilova (Svk)-Szewczyk/Duval (Fra) 2-1 (21-16, 18-21, 15-12), Zobrist/Niederhauser (Sui)-Makhno/Rylova (Ukr) 0-2 (15-21, 17-21), Hollas/Remmelg (Est)-Frasca/Gradini (Ita) 2-1 (21-19, 15-21, 15-8)

Semifinali gironi femminili. Pool D: Paul/Schieder (Ger)-Dvronikova/Pospisilova (Cze) 1-2 (21-17, 17-21, 13-15), Bentele/Lutz (Sui)-Ciezkowska/Lunio (Pol) 0-2 (15-21, 14-21). Pool A: Helland-Hansen/Olimstad (Nor)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu) 2-0 (21-16, 21-15), Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Makhno/Rylova (Ukr) 1-2 (19-21, 21-18, 10-15). Pool C: Kociolek/Lodej (Pol)-Szewczyk/Duval (Fra) 2-0 (21-11, 21-14), Klinger/Klinger (Aut)-Hollas/Remmelg (Est) 2-0 (21-12, 21-16). Pool B: Vieira/Chamereau (Fra)-Pavelková/Pavelková (Cze) 2-0 (21-9, 21-6), Navas/Gonzalez (Pue)-Ceynowa/Kielak (Pol) 2-0 (23-21, 21-17)

Finali primo posto gironi femminili: Dvronikova/Pospisilova (Cze)-Ciezkowska/Lunio (Pol) 0-2 (28-30, 16-21), Helland-Hansen/Olimstad (Nor)-Makhno/Rylova (Ukr) 2-1 (21-17, 18-21, 16-14), Kociolek/Lodej (Pol)-Klinger/Klinger (Aut) 0-2 (19-21, 18-21), Vieira/Chamereau (Fra)-Navas/Gonzalez (Pue) 2-1 (24-22, 17-21, 15-10)

Finali terzo posto gironi femminili: Paul/Schieder (Ger)-Bentele/Lutz (Sui) 0-2 (18-21, 21-23), Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 0-2 (18-21, 20-22), Szewczyk/Duval (Fra)-Hollas/Remmelg (Est) 0-2 (17-21, 17-21), Pavelková/Pavelková (Cze)-Ceynowa/Kielak (Pol) 1-2 (21-17, 14-21, 16-18)

Ottavi di finale femminili: Ceynowa/Kielak (Pol)-Makhno/Rylova (Ukr), Hollas/Remmelg (Est)-Dvronikova/Pospisilova (Cze), Navas/Gonzalez (Pue)-Bentele/Lutz (Sui), Kociolek/Lodej (Pol)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol).

WENGZHOU CANGNAN

Primo turno qualificazioni maschili. Bulgacs/Tocs (Lat)-Hemmes/Ooms (Ned) 2-0 (21-13, 21-12), Berzins/Teteris (Lat)-Atef/Fayed (Egy) 2-0 (21-1, 21-0), Czachorowski/Besarab (Cze)-Lenc/Westphal (Cze) 2-1 (16-21, 21-15, 15-11), Pérez/Moreno (Esp)-Løkken/Henriksveen (Nor) 0-2 (14-21, 16-21), Ringøen/Solhaug (Nor)-Kaluza/Brandt (Pol) 1-2 (17-21, 21-15, 8-15), Adelmo/Mateus (Bra)-Sacripanti/Cecchini (Ita) 2-0 (21-17, 21-13), Ntallas/Chatzinikolaou (Gre)-Jezek/Waber (Cze) 1-2 (19-21, 22-20, 10-15), Hollas/Remmelg (Est)-Frasca/Gradini (Ita) 2-1 (21-19, 15-21, 15-8).

Secondo turno qualificazioni maschili. Czachorowski/Besarab (Pol)-Berzins/Teteris (Lat) 0-2 (15-21, 22-24), Bulgacs/Tocs (Lat)-Korotkov/Piik (Est) 2-0 (21-15, 21-18), Jezek/Waber (Cze)-Adelmo/Mateus (Bra) 0-2 (12-21, 15-21), Kaluza/Brandt (Pol)-Løkken/Henriksveen (Nor) 2-0 (21-18, 21-17)

Semifinali gironi maschili. Pool A: Bercik/Dzavoronok (Cze)-Bedritis/Rinkevics (Lat) 2-0 (21-15, 23-21), Rudol/Lewandowski (Pol)-Adelmo/Mateus (Bra) 0-2 (24-26, 21-23), Pool B: Bulgacs/Tocs (Lat)-Laenen/Goset (Bel) 2-0 (21-16, 21-15), Brozyniak/Janiak (Pol)-Kaluza/Brandt (Pol) 2-0 (21-13, 21-19). Pool C: Vasiljev/Juchnevic (Ltu)-Korycki/Kruk (Pol) 2-1 (21-17, 18-21, 20-18), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Berzins/Teteris (Lat) 2-0 (27-25, 21-19). Pool B: Zürcher/Jordan (Sui)-Løkken/Henriksveen (Nor) 2-0 (21-13, 21-11), Plavins/Fokerots (Lat)-Lejawa/Beta (Pol) 2-0 (21-19, 21-15)

Finali primo posto gironi maschili: Bercik/Dzavoronok (Cze)-Adelmo/Mateus (Bra), Bulgacs/Tocs (Lat)-Brozyniak/Janiak (Pol), Vasiljev/Juchnevic (Ltu)-Nijeboer/Van Werkhoven (Ned), Zürcher/Jordan (Sui)-Plavins/Fokerots (Lat)

Finali terzo posto gironi maschili: Bedritis/Rinkevics (Lat)-Rudol/Lewandowski (Pol), Laenen/Goset (Bel)-Kaluza/Brandt (Pol), Korycki/Kruk (Pol)-Berzins/Teteris (Lat), Løkken/Henriksveen (Nor)-Lejawa/Beta (Pol)

Pool A: Nicklin/Fuller (Nzl)-Howat/Pearse (Aus) 0-2 (16-21, 19-21), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn)-Qin/Chen (Chn) 2-0 (21-17, 21-12)

Pool C: Surin/Dunwinit (Tha)-Banlue/Wachirawit (Tha) 1-2 (23-25, 21-18, 8-15), Pourasgari/Aghajani (Iri)-Zhang Zhihui/Song Jinyang (Chn) 2-0 (21-13, 21-11)

Pool B: Netitorn/Intuch (Tha)-Li Zhuoxin/Liu (Chn) 2-1 (19-21, 21-15, 15-12), Salemi/Shekar (Iri)-Du Hongjun/Liu (Chn) 2-1 (13-21, 23-21, 15-12)

Pool D: Reid/McManaway (Nzl)-Shindo/Oda (Jpn) 2-0 (21-18, 21-17), Wang/Li (Chn)-Watanyoo/Wichaya (Tha) 2-0 (21-12, 21-12)

Finali primo posto gironi maschili: Salemi/Shekar (Iri)-Netitorn/Intuch (Tha) 2-1 (21-14, 17-21, 15-5), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn)-Howat/Pearse (Aus) 2-1 (21-14, 19-21, 15-9), Wang/Li (Chn)-Reid/McManaway (Nzl) 2-1 (17-21, 21-19, 15-13), Pourasgari/Aghajani (Iri) (Iri)-Banlue/Wachirawit (Ind) 2-0 (21-15, 21-11)

Finali terzo posto gironi maschili: Qin/Chen (Chn)-Nicklin/Fuller (Nzl) 0-2 (20-22, 16-21), Watanyoo/Wichaya (Tha)-Shindo/Oda (Jpn) 0-2 (16-21, 18-21), Zhang Zhihui/Song Jinyang (Chn)-Surin/Dunwinit (Tha) 0-2 (16-21, 17-21), Du Hongjun/Liu (Chn)-Li Zhuoxin/Liu 2-1 (21-19, 21-23, 15-13).

Ottavi di finale maschili: Netitorn/Intuch (Tha)-Shindo/Oda (Jpn), Surin/Dunwinit (Tha)-Howat/Pearse (Aus), Du Hongjun/Liu (Chn)-Reid/McManaway (Nzl), Banlue/Wachirawit (Tha)-Nicklin/Fuller (Nzl).

Pool A: Wang/Zhu Lingdi (Chn)-Tam/Lei (Mac) 2-0 (21-8, 21-9), Motomura/Riko (Jpn)-Dumbauskaite/Krizanauskaite (Ltu) 0-2 (19-21, 14-21)

Pool B: Aheidan/Wang (Chn)-Numwong/Galchananan (Tha) 2-0 (21-16, 23-21), Zeng/Lin (Chn)-Dilinaer/Dong (Chn) 2-0 (21-14, 21-12)

Pool D: Lawac/Toko (Van)-Yu/Jiang (Chn) 0-2 (14-21, 12-21), Charanrutwadee/Woranatchayakorn (Tha)-To/Wong (Hkg) 2-0 (24-22, 21-14)

Pool C: Han Wenqin/Yuan Lvwen (Chn)-Yan/Zhou (Chn), Johnson/Fleming (Aus)-Kadeliye/Yang Yifan (Chn) 2-0 (21-14, 21-13)

Finali primo posto gironi femminili: Zeng/Lin (Chn)-Aheidan/Wang (Chn) 2-1 (18-21, 21-19, 15-11), Wang/Zhu Lingdi (Chn)-Dumbauskaite/Krizanauskaite (Ltu) 2-1 (21-14, 21-16), Yu/Jiang (Chn)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (Tha) 2-0 (21-14, 21-17), Johnson/Fleming (Aus)-Yan/Zhou (Chn) 2-1 (11-21, 21-18, 15-13)

Finali terzo posto gironi femminili: Tam/Lei (Mac)-Motomura/Riko (Jpn) 0-2 (11-21, 8-21), Lawac/Toko (Van)-To/Wong (Chn) 2-0 (21-18, 21-19), Kadeliye/Yang Yifan (Chn)-Han Wenqin/Yuan Lvwen (Chn) 0-2 (21-23, 18-21), Dilinaer/Dong Jindi (Chn)-Numwong/Galchananan (Tha) 0-2 (19-21, 18-21).

Ottavi di finale femminili: Numwong/Galchananan (Tha)-Dumbauskaite/Krizanauskaite (Ltu), Lawac/Toko (Van)-Aheidan/Wang (Chn), Charanrutwadee/Woranatchayakorn (Tha)-Han Wenqin/Yuan Lvwen (Chn), Yan/Zhou (Chn)-Motomura/Riko (Jpn)

Photo LiveMedia/Davide Di Lalla