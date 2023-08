Beach volley, Europei Under 18. Dall’Orto/Marini Da Costa si fermano ai quarti! Aliotta/Moretti out agli ottavi

Un quinto e un nono posto, al netto dei tornei di consolazione, per le coppie azzurre agli Europei Under 18 che si chiudono oggi a Madrid. Si chiude così una stagione senza podi continentali per l’Italia dei giovani ma le indicazioni che arrivano da Madrid sono tutto sommato positive. Dall’Orto/Marini Da Costa si sono fermati ad un passo dalle semifinali dopo un torneo di spessore chiuso con quattro vittorie e una sola sconfitta, mentre Aliotta/Moretti sono uscite a testa alta e non senza qualche rimpianto agli ottavi del torneo femminile, chiudendo con 3 successi e 2 sconfitte.

Gli azzurri Dall’Orto/Marini Da Costa hanno giocato un ottimo match di ottavi di finale contro la coppia ceca Pavlusek/Votava sconfitta 2-0. Netto il successo degli italiani nel primo set, 21-15, mentre nel secondo azzurri sempre avanti ma raggiunti nel finale e bravi ad imporsi 22-20 ai vantaggi. Nei quarti di finale la coppia azzurra ha affrontato i forti olandesi van der Wel/Sonneville. nel primo set Dall’Orto/Marini Da Costa hanno giocato per lunghi tratti alla pari con i rivali cedendo 21-17, nel secondo parziale hanno alzato ben presto bandiera bianca perdendo 21-13 e salutando il sogno del podio europeo.

Era iniziata bene la giornata di Aliotta/Moretti che in mattinata avevano vinto nettamente la sfida dei sedicesimi di finale 2-0 con un doppio eloquente 21-9 contro le lituane Vilkelyte/Kucinskaite. negli ottavi di finale le azzurre hanno incrociato le solide francesi Duval/Sobezalz ed hanno perso 2-0 ma il risultato non deve ingannare perchè c’è stato grande equilibrio in campo con le transalpine che hanno dovuto sudare non poco per vincere 23-21 il primo set e con il punteggio di 21-19 il secondo.

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Johanning/Sackermann (GER)-Krzeminski/Wanat (POL) 2-0 (21-13, 21-18), Duval/Deneuville (FRA)-Roma/Castillo (ESP) 2-0 (21-17, 21-10), Pavlusek/Votava (CZE)-Chrysostomou/Christou (CYP) 2-1 (20-212, 21-17, 15-8), van der Wel/Sonneville (NED)-Vegas/Erades (ESP) 2-1 (21-17, 19-21, 18-16), Juvan/Šušterič (SLO)-Day/Hidekel Yari (ISR) 0-2 (15-21, 17-21), Pedersen/Spidsø (NOR)-Ürpus/Kurik (EST) 0-2 (12-21, 17-21), Pedrosa/Gustavo (POR)-Kozii/Tverdokhlib (UKR) 2-0 (21-15, 21-16), Keskinis/Kontostathis (GRE)-Didorciuc/Usatov (MLD) 0-2 (16-21, 18-21)

Ottavi di finale: Kolb/Friedli (SUI)-Johanning/Sackermann (GER) 1-2 (23-21, 15-21, 7-15), Andersson/Hölting Nilsson (SWE)-Duval/Deneuville (FRA) 2-0 (21-10, 21-15), Dall’Orto/Marini Da Costa (ITA)-Pavlusek/Votava (CZE) 2-0 (21-15, 22-20), Van Hout/Hendrikx (BEL)-van der Wel/Sonneville (NED) 0-2 (13-21, 12-21), Hänninen/Viljamaa (FIN)-Day/Hidekel Yari (ISR) 2-0 (21-17, 21-16), Tari/Veress (HUN)-Ürpus/Kurik (EST) 2-0 (21-9, 21-14), Napier/Brinck (DEN)-Pedrosa/Gustavo (POR) 2-0 (21-12, 21-13), Jaundžeikars/Šalkovskis (LAT)-Didorciuc/Usatov (MLD) 2-0 (21-11, 21-12)

Quarti di finale: Johanning/Sackermann (GER)-Andersson/Hölting Nilsson (SWE) 1-2 (21-19, 22-24, 13-15), Dall’Orto/Marini Da Costa (ITA)-van der Wel/Sonneville (NED) 0-2 (17-21, 13-21), Hänninen/Viljamaa (FIN)-Tari/Veress (HUN) 0-2 (16-21, 14-21), Napier/Brinck (DEN)-Jaundžeikars/Šalkovskis (LAT) 2-1 (21-13, 18-21, 17-15).

Semifinali: Andersson/Hölting Nilsson (SWE)-van der Wel/Sonneville (NED), Tari/Veress (HUN)-Napier/Brinck (DEN)

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Breuer/Szabó (HUN) 1-2 (17-21, 21-12, 16-18), Saxne/Madestam (SWE)-Gherman/Usatova (MLD) 2-0 (21-15, 21-8), Alexoglou/Paschalaki (GRE)-Mol/Fosseli (NOR) 2-1 (21-19, 18-21, 15-9), Shchutska/Biliak (UKR)-Gonzalez/Lavie (ISR) 2-1 (15-21, 21-16, 15-12), Vilkelyte/Kucinskaite (LTU)-Aliotta/Moretti (ITA) 0-2 (9-21, 9-21), Menegozzo/Van Laer (ESP)-Ceylin/Simdim (TUR) 2-0 (21-8, 21-19), Altieri/Huesca (ESP)-Veerbeek/Hogenhout (NED) 0-2 (14-21, 12-21), Giljušić/Marković (CRO)-Donko/Feriez (SRB) 2-0 (21-14, 21-9)

Ottavi di finale: Izuzquiza/Carro (ESP)-Breuer/Szabó (HUN) 2-0 (21-18, 21-15), Bex/Piret (BEL)-Saxne/Madestam (SWE) 2-0 (21-18, 21-9), Hohenauer/Berger (AUT)-Alexoglou/Paschalaki (GRE) 2-0 (21-9, 21-18), Labuz/Radelczuk (POL)-Shchutska/Biliak (UKR) 2-0 (21-17, 21-11), Duval/Sobezalz (FRA)-Aliotta/Moretti (ITA) 2-0 (23-21, 21-19), Lajkebová/Kleiblova (CZE)-Menegozzo/Van Laer (ESP) 2-0 (21-16, 23-21), Neuß/Jancar (GER)-Veerbeek/Hogenhout (NED) 1-2 (21-15, 14-21, 13-15), Bossart/Stolz (SUI)-Donko/Ferlež (SLO) 2-0 (21-13, 21-16).

Quarti di finale: Izuzquiza/Carro (ESP)-Bex/Piret (BEL) 2-0 (21-17, 21-19), Hohenauer/Berger (AUT)-Labuz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-17, 21-17), Duval/Sobezalz (FRA)-Lajkebová/Kleiblova (CZE) 2-1 (16-21, 21-6, 15-12), Veerbeek/Hogenhout (NED)-Bossart/Stolz (SUI) 2-0 (21-17, 21-14).

Semifinali: Izuzquiza/Carro (ESP)-Hohenauer/Berger (AUT), Duval/Sobezalz (FRA)-Veerbeek/Hogenhout (NED)

Foto Cev