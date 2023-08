Volley, Davide Mazzanti: “Non eravamo libere. Allenamenti a porte chiuse? Non sto provando nulla”

L’Italia ha sconfitto la Spagna per 3-0 e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley femminile, ma la nostra Nazionale ha sofferto molto più del previsto nei primi due set. Le iberiche hanno infatti lottato ad armi pari con le azzurre, che soltanto nel finale sono riuscite a raddrizzare la situazione. Le Campionesse d’Europa sono sembrate poco lucide e fluide, soffrendo decisamente troppo in ricezione e faticando così nell’impostazione del gioco. Ekaterina Antropova è tornata titolare nel ruolo di opposto ed è risultata determinante per il successo che permetterà alle padrone di casa di giocarsi la sfida contro la Francia al PalaWanny di Firenze.

Il CT Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Non abbiamo giocato nel migliore dei modi, l’abbiamo affrontata con meno spensieratezza del solito. Ci sono state delle imprecisioni che sarebbero dovute scivolare via e invece restavano lì e ce le siamo trascinate. Ieri abbiamo fatto un allenamento identico ad oggi, non accettando l’imprecisione. Le nostre percentuali sono state sporcate da questo e la non libertà non ci ha fatto fare il nostro mestiere nel migliore dei modi”.

Il tecnico ha poi proseguito e si è soffermato su un dettaglio molto importante, visto che gli allenamenti dell’Italia non sono al momento osservabili da persone esterne, fatto che ha lasciato pensare a particolare esperimenti tecnici in seno al gruppo azzurro: “Queste difficoltà però possono essere formative, perché accettare le difficoltà è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Vi ribadisco, infine, che non sto provando nulla in allenamento, anche se ci alleniamo a porte chiuse, anche perché se in questo momento mi mettessi a fare esperimenti sarebbe una follia”.

Foto: Valerio Origo