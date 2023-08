Beach volley, campionato italiano 2023. Lampi d’azzurro a Vasto: Gottardi/Menegatti e Viscovich/Dal Corso vincono la penultima tappa

Lampi d’azzurro sulla sabbia di Vasto con le due coppie della Nazionale, Gottardi/Menegatti e Viscovich/Dal Corso che conquistano il successo nella penultima tappa del circuito tricolore che deve ancora emettere i suoi verdetti in vista della finale in programma fra due settimane a Bellaria.

In campo femminile chiudono senza sconfitte Gottardi/Menegatti che hanno utilizzato questo torneo come preparazione ai prossimi impegni internazionali: la coppia allenata da Caterina De Marinis ha sconfitto in semifinale, nella sfida più attesa, Bianchin/Scampoli con il punteggio di 2-0: 21-15 nel primo set e 22-20 al termine di un set tiratissimo nel secondo, mentre nell’altra semifinale Benazzi/Breidenbach hanno battuto 2-0 (21-17, 21-10) They/Arcaini al termine di un match a senso unico e conquistando così la finale che permette loro di arrivare a Bellaria da prime della classe.

In finale netto il successo di Gottardi/Menegatti che hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-14) Benazzi/Breidenbach, mentre Scampoli/Bianchin hanno chiuso al terzo posto (loro possono ancora vincerlo lo scudetto) battendo 2-0 (21-12, 23-21) They/Arcaini.

In campo maschile è andata in scena la finale più attesa con Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich che hanno conquistato la loro seconda vittoria stagione battendo per la prima volta Benzi/Bonifazi che li avevano sconfitti a Montesilvano e Cirò Marina. Spettacolare e decisivo il primo set che ha visto il successo ai vantaggi di Dal Corso/Viscovich con il punteggio di 23-21, tutto più facile per la coppia azzurra nel secondo set: 21-12 e primo posto nella classifica generale in vista della finale di Bellaria. Terzo gradino del podio per Ingrosso/Dal Molin che hanno sconfitto i campioni in carica Abbiati7Andreatta 2-1 (21-19, 18-21, 15-11) nella finale per il terzo posto.

TORNEO MASCHILE

Quarto turno perdenti: Abbiati/Andreatta-Bertoli/Lancellotti 2-0 (21-17, 21-16), Podestà/Bigarelli-Ingrosso/Dal Molin 1-2 (15-21, 21-18, 12-15)

Semifinali: Dal Corso/Viscovich-Abbiati/Andreatta 2-1 (21-17, 20-22, 15-5), Benzi/Bonifazi-Ingrosso/Dal Molin 2-0 (21-16, 21-15)

Finale 3. Posto: Abbiati/Andreatta-Ingrosso/Dal Molin 1-2 (19-21, 21-18, 11-15)

Finale 1. Posto: Dal Corso/Viscovich-Benzi/Bonifazi 2-0 (23-21, 21-12)

TORNEO FEMMINILE

Terzo turno perdenti: Leonardi/Balducci-Annibalini/Barboni 1-2 (21-18, 18-21, 14-16), Mancinelli/Bianchi-They/Arcaini 1-2 (16-21, 21-12, 12-21)

Quarto turno perdenti: Mattavelli/Puccinelli-They/Arcaini 0-2 (19-21, 15-21), Annibalini/Barboni-Bianchin/Scampoli 0-2 (13-21, 14-21)

Semifinali: Gottardi/Menegatti-Bianchin/Scampoli 2-0 (21-15, 22-20), Benazzi/Breidenbach-They/Arcaini 2-0 (21-17, 21-10).

Finale 3. Posto: Bianchin/Scampoli-They/Arcaini 2-0 (21-12, 23-21)

Finale 1. Posto: Gottardi/Menegatti-Benazzi/Breidenbach 2-0 (21-16, 21-14)

Foto Fivb