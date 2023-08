Basket, Pozzecco espulso ai Mondiali: cosa ha fatto contro la Repubblica Dominicana

Era nell’aria sin dal primo quarto e alla fine è stato espulso Gianmarco Pozzecco, costretto ad abbandonare la sua panchina nei minuti finali del secondo quarto quando la sua Italia era avanti di sei sulla Repubblica Dominicana nella seconda partita dei Mondiali di basket 2023

Il capoallenatore dell’Italbasket è stato buttato fuori per il terzo tecnico ricevuto dalla panchina azzurra. Il primo tecnico è arrivato nel primo quarto contro la panchina per proteste. Secondo tecnico stavolta contro Pozzecco quasi al termine del primo quarto per le proteste troppo evidenti del coach azzurro dopo il canestro di Montero.

Il vaso trabocca durante il secondo quarto: altro sfondamento non fischiato a Towns, fallo segnalato a Giampaolo Ricci. Pozzecco esprime in maniera piuttosto esplicita il suo disaccordo su questa decisione ed è costretto a lasciare la panchina: la sua posizione viene rilevata dal vice Edoardo Casalone.

Italia che dovrà quindi reagire per il suo capo allenatore, così come è successo lo scorso anno agli Europei contro la Serbia quando lo stesso Pozzecco venne allontanato: serve ancora più compattezza e ancora più gruppo come accadde a Berlino lo scorso anno quando gli azzurri realizzarono una straordinaria impresa.

Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria