Calcio, Luciano Spalletti sarà presentato come nuovo CT dell’Italia il 2 settembre a Coverciano

Dopo l’ufficialità del nuovo incarico, arrivata pochi giorni fa, ora sappiamo anche quando Luciano Spalletti sarà presentato in maniera ufficiale quale nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana.

Sarà sabato 2 settembre la giornata della presentazione, esattamente alle ore 11.00, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il neo commissario tecnico, come spiega la FIGC nel comunicato emesso quest’oggi, incontrerà i giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina.

In quella occasione prenderà il via in maniera ufficiale la nuova era della Nazionale di calcio italiana. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, quindi, sarà il tecnico di Certaldo a prendere il timone della nostra squadra e, com’è ben noto, dovrà subito iniziare a fare sul serio.

Nella giornata di venerdì primo settembre, infatti, sarà diramata la lista dei convocati per le gare valide per le qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024 che vedranno la nostra formazione impegnata contro Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) ed Ucraina (12 settembre a Milano).

Foto: LaPresse