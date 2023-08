Basket, Mondiali 2023: il Canada domina anche con la Lettonia. Vittorie di Lituania ed Australia

Penultima giornata della prima fase ai Mondiali di basket. Oltre al girone dell’Italia, ci sono stati verdetti in altri tre raggruppamenti. Il Canada continua ad essere una schiacciasassi, ma anche la Lituania si presenta alla fase successiva a punteggio pieno. Vittoria importante anche per l’Australia, ma andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le tre partite di questo pomeriggio.

AUSTRALIA-GIAPPONE 109-89 (25-17, 32-18, 30-35, 22-19)

L’Australia si qualifica per la seconda fase dei Mondiali dopo aver sconfitto nettamente il Giappone per 109-89. Una partita mai in discussione con gli australiani, che hanno chiuso avanti di ventidue punti all’intervallo. Strepitose le doppie doppie di Josh Giddey (26 punti e 11 assist) e Xavier Cooks (24 punti e 16 rimbalzi). L’Australia ora si giocherà moltissimo nella sfida con la Slovenia, che vale un posto nei quarti. Il Giappone, invece, si giocherà i piazzamenti dal sedicesimo posto e soprattutto cercherà di essere la miglior nazionale asiatica per accedere alle Olimpiadi. Un obiettivo da guardare comunque con fiducia visto comunque un Joshua Hawkinson da 33 punti e un Yuta Watanabe da 24.

Australia: Giddey 26, Cooks 24, Green 15

Giappone: Hawkinson 33, Watanabe 24, Togashi 14

MONTENEGRO-LITUANIA 71-91 (27-26, 13-22, 10-18, 21-25)

La Lituania fa suo lo scontro diretto per il primo posto nel gruppo D e si presenta alla seconda fase a punteggio pieno. Vittoria per 91-71 contro il Montenegro, che è rimasto in partita solo nel primo quarto, chiuso in vantaggio di un punto. I lituani hanno allungato in maniera decisa nel secondo quarto e poi hanno amministrato nel secondo tempo. Il miglior marcatore è stato Rokas Jokubaitis con 19 punti, mentre al Montenegro non sono bastati i 19 di Nikola Vucevic.

Montenegro: Vucevic 9, Simonovic 13, Perry 13

Lituania: Jokubaitis 19, Kuzminskas 15, Brazdeikis 10

CANADA-LETTONIA 101-75 (13-23, 30-19, 24-15, 34-18)

Terza partita e terza schiacciante vittoria per il Canada, che supera la Lettonia per 101-75, prendendosi il primo posto nel girone e presentandosi alla seconda fase come una delle principali favorite non solo per i quarti, ma per la vittoria finale. Eppure la Lettonia di Luca Banchi era riuscita ad impensierire i canadesi, chiudendo avanti di dieci punti alla prima sirena. Già nel secondo quarto Gilgeous-Alexander (27 punti per lui) e compagni hanno alzato il livello dell’intensità, dominando poi nel secondo tempo ed in particolare in un ultimo quarto da 34-18. La Lettonia avanza comunque alla seconda fase e si giocherà tutto con Spagna e Brasile per sognare i quarti.

Canada: Gilgeous-Alexander 27, Barrett 22, Olynyk 15

Lettonia: Grazulis 16, Kurucs 14, Zagars 11

FOTO: LaPresse