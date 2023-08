Basket, l’Italia fa 7 su 7. Battuta anche la Nuova Zelanda nell’ultima amichevole

Arriva anche la settima vittoria per l’Italbasket, che si presenterà da imbattuta ai Mondiali che prenderanno il via tra quattro giorni. La squadra di Gianmarco Pozzecco fa sette su sette, vincendo anche il secondo incontro della Solidarity Cup contro la Nuova Zelanda per 88-81, dopo che ieri gli azzurri avevano sconfitto il Brasile.

Una partita che ha visto Matteo Spagnolo come principale protagonista, visto che il neo acquisto dell’Alba Berlino è stato il miglior marcatore del match con 14 punti. Sono dodici i punti di Giampaolo Ricci e Stefano Tonut ed in doppia cifra ha chiuso anche Achille Polonara (10). Alla Nuova Zelanda non sono bastati i 13 punti di Te Rangi e Le’afa.

Nuova Zelanda squadra fisica e subito il match comincia con un doppio antisportivo per un contatto tra Melli e Delany. Un buon avvio per l’attacco azzurro con la tripla di Fontecchio che vale il +7 (14-7). I nostri avversari proseguono nel loro gioco molto duro, con spesso contatti oltre il limite, chiudendo comunque avanti alla prima sirena per 23-22. La Nuova Zelanda apre il secondo quarto con le triple di Te Rangi e Le’afa, ma gli azzurri rispondono presenti e Pajola pareggia in contropiede (32-32). Si gioca punto a punto, chiudendo l’intervallo sul 43-43.

Al rientro dagli spogliatoi piccolo break di 6-0 per i nostri avversari, ma ci pensano Ricci e Datome a ridare linfa all’attacco azzurro. Ancora il capitano e Spagnolo fanno la differenza, con l’Italia che si trova avanti di un punto (65-64) prima degli ultimi dieci minuti. Pozzecco gira molto la sua squadra e il protagonista un po’ inatteso diventa Diouf, che propizia l’allungo (74-67). La Nuova Zelanda torna nuovamente avanti con una serie di triple (76-77), ma il finale premia l’Italia, che non sbaglia le scelte ed è glaciale dalla lunetta.

L’esordio dell’Italia al Mondiale sarà venerdì 25 agosto contro l’Angola. Poi successivamente le sfide con la Repubblica Dominicana (27) e Filippine (29). L’obiettivo è quello di proseguire la striscia di imbattibilità anche in questa prima fase per poi arrivare al secondo round, dove l’Italia incrocerà quasi sicuramente la Serbia, per una sfida che varrà tantissimo in ottica quarti di finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA-NUOVA ZELANDA 88-81 (22-23, 21-20, 16-19, 29-19)

Italia: Spissu 6, Tonut 12, Melli 6, Fontecchio 8, Ricci 12, Spagnolo 14, Polonara 10, Diouf 6, Severini 3, Procida, Pajola 2, Datome 9

Nuova Zelanda: Te Rangi 13, Le’afa 13, Delany 13, Britt 2, Ili 4, Wetzell 4, Cameron 11, Smith-Milner 8, Ngatai 2, Harris, Brown 6, Fotu I. 5

Credit Ciamillo