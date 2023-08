Basket, i precedenti dell’Italia ai Mondiali. Mai un podio, ultima volta ai quarti nel 1998

Mancano ormai soltanto quattro giorni all’inizio della 19ma edizione dei Mondiali di basket, competizione che si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembre tra Manila (Filippine), Giacarta (Indonesia) e Okinawa (Giappone). In tutto saranno 32 le squadre presenti a questa rassegna iridata e tra queste ci sarà anche l’Italia, che per la prima fase a gironi (ci saranno otto gruppi da quattro squadre) è stata inserita nel gruppo A (che si terrà interamente a Manila) insieme ad Angola, Repubblica Dominicana e Filippine.

Gli azzurri proveranno a vincere il primo girone con più punti possibili, per poi avere più possibilità di superare anche la seconda fase a gruppi (in cui tutte le squadre partiranno con i punti conquistati nella prima fase a gironi) e agguantare così i quarti di finale. In caso di entrata tra le migliori otto squadre del torneo, l’Italia eguaglierebbe quanto fatto nel 1998, quando raggiunse i quarti prima di perdere contro gli Stati Uniti per 80-77 e terminare la rassegna iridata con il sesto posto, dopo il successo contro la Lituania e la sconfitta contro la Spagna nel “torneino” per la quinta posizione finale. Da ricordare che lo stesso piazzamento finale era stato ottenuto dall’Italia anche nel 1986, anno in cui non c’erano i quarti (la fase finale prevedeva soltanto semifinali e finale) e l’Italia fu eliminata nella seconda fase a gironi, prima di vincere con Israele e perdere sempre contro la Spagna nello spareggio per il quinto posto.

Quelli del 1998 e 1986 non sono però stati i migliori risultati dell’Italia ai Mondiali di basket. Gli azzurri hanno infatti fatto meglio nel 1978 e nel 1970: nel primo caso il Bel Paese perse nella finale per il bronzo contro il Brasile, chiudendo al quarto posto, mentre nel 1970 gli azzurri furono sconfitti dall’Unione Sovietica nella sfida che poteva regalare il bronzo (non c’era la fase a eliminazione diretta, bensì un girone finale) e terminarono poi anche quell’edizione in quarta posizione.

Da tutto ciò si deduce che l’Italibasket non è mai salita sul podio ai Mondiali. Il sogno dunque di quest’anno è quello di agguantare una medaglia, anche se sulla carta sembra quasi impossibile arrivare fino alle semifinali. Staremo a vedere, nel frattempo qui di seguito potete trovare tutti i piazzamenti finali dell’Italia nelle precedenti edizioni dei Mondiali.

PRECEDENTI DELL’ITALIA AI MONDIALI DI BASKET

2019: 10° posto dopo eliminazione nella seconda fase a gironi

2014: non presente

2010: non presente

2006: 9° posto dopo eliminazione agli ottavi di finale

2002: non presente

1998: 6° posto dopo eliminazione ai quarti di finale

1994: non presente

1990: 9° posto dopo eliminazione nella prima fase a gironi

1986: 6° posto dopo eliminazione nella seconda fase a gironi

1982: non presente

1978: 4° posto dopo eliminazione in semifinale

1974: non presente

1970: 4° posto (girone finale)

1967: 9° posto dopo eliminazione nella prima fase a gironi

1963: 7° posto (girone finale)

1959: non presente

1954: non presente

1950: non presente

Credit: Ciamillo