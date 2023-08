Basket, i convocati dell’Italia per i Mondiali: svelati gli ultimi tagli, 12 azzurri per l’avventura in Asia

Gianmarco Pozzecco, CT della Nazionale italiana di basket maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che andranno in scena tra Giappone, Filippine ed Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre. Al termine dell’amichevole vinta ieri sera contro Porto Rico, sono stati resi noti i nomi dei 12 azzurri che cercheranno di essere protagonisti durante la rassegna iridata. Gli ultimi due giocatori tagliati sono Willy Caruso e Tomas Woldetensae, mentre è stato confermato Momo Diouf, che anche nel match del Pala De Andrè è parso in ottimo spolvero.

L’Italia sarà guidata dal veterano Luigi Datome, dai playmaker Marco Spissu, Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo; dalle ali Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci ed Achille Polonara. In rosa anche le guardie Stefano Tonut e Gabriele Procida, i centri Luca Severini e Mouhamet Diouf. Dopo un paio di giorni di riposo che coincidono con Ferragosto, la Nazionale si radunerà nuovamente a Roma e il 17 agosto partirà alla volta di Shenzhen (Cina).

In quella località gli azzurri giocheranno le ultime due amichevoli (contro il Brasile il 20 agosto e contro la Nuova Zelanda il 21 agosto), per poi spostarsi a Manila dove il 25 agosto è previsto il debutto ai Mondiali contro l’Angola. A seguire gli incroci con la Repubblica Dominicana e i padroni di casa, con l’auspicio di approdare alla fase a eliminazione diretta. Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 di basket.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI BASKET 2023

Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – NBA)

Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania)

Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Credit Ciamillo