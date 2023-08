Basket, Italia-Repubblica Dominicana 82-87: gli azzurri si svegliano tardi, Mondiale in salita

Il Mondiale dell’Italbasket si complica già dopo la seconda partita. Gli azzurri cadono contro la Repubblica Dominicana per 87-82 in una partita giocata malissimo dalla squadra di Pozzecco (espulso poco prima dell’intervallo), con gli azzurri che si sono svegliati solo nei minuti finali, cercando una disperata ed impossibile rimonta. Adesso servirà vincere con le Filippine per continuare il cammino iridato.

Il 7/29 da tre punti è ancora una statistica disastrosa per l’attacco azzurro. Non bastano i 17 punti di Marco Spissu, quasi tutti nel finale di match. Tredici punti per Simone Fontecchio (1/8 da tre e 4/15 dal campo). In doppia cifra anche Giampaolo Ricci (12) e Achille Polonara (10). La Repubblica Dominicana è trascinata da un Karl-Anthony Towns da 24 punti ed 11 rimbalzi e soprattutto da un clamoroso Andres Feliz da 24 punt.

I primi quattro punti della partita sono tutti di Polonara. L’inizio dell’Italia è fenomenale e gli azzurri volano addirittura sul 12-0 con il sottomano al ferro di Spissu. La Repubblica Dominicana si sveglia con Feliz e Montero, che costruiscono un parziale di 9-0. Pippo Ricci dà una bella scossa dalla panchina con cinque punti consecutivi e l’Italia chiude avanti alla prima sirena sul +6 (19-13).

Subito Datome in avvio di secondo quarto, ma dall’altra parte Feliz è infuocato dall’arco (5/5 nelle prime cinque triple) e con una serie di triple porta i dominicani sul -1 (23-22). Gli arbitri diventano anche protagonisti della partita in negativo e fioccano i tecnici tra campo e panchina. Simone Fontecchio firma un nuovo +8 (33-26) con un bel gioco da tre punti. Su un netto sfondamento di Towns su Ricci, la panchina azzurra protesta e arriva un altro tecnico con la conseguente espulsione di Pozzecco. La Repubblica Dominicana sfrutta lo sbandamento italiano e passa in vantaggio, ma l’ultimo squillo è la schiacciata di Fontecchio (39-38).

Subito la tripla di Towns ad aprire il secondo tempo e poi il solito Feliz brucia ancora la retina dall’arco. Tonut fa -2 (44-46), ma l’Italia è in totale confusione sia in attacco sia in difesa. L’ennesima tripla di Feliz dall’angolo fa malissimo e poi addirittura Delgado porta i dominicani sul +14 (59-45). Melli e Ricci provano a dare una reazione, arrivando sul -8, ma il finale di quarto è tutto per i nostri avversari, che entrano negli ultimi dieci minuti avanti di tredici punti (69-56).

L’Italia è in crisi totale, mentre i dominicani volano sulle ali dell’entusiasmo e le triple di Montero e Mendoza fanno piombare gli azzurri addirittura sul -17 (77-60). La partita è praticamente finita e l’unico compito dell’Italia è quello di provare ad accorciare al massimo la differenza canestri. Gli azzurri provano una disperata rimonta negli ultimi minuti ed il finale è incredibile. Ovviamente come d’incanto entrano le triple di Ricci e Spissu e addirittura l’Italia si trova sul -3 con 25 secondi da giocare. Il blitz difensivo non riesce, Quinones fa 2/2 dalla lunetta e gli ultimi disperati tentativi di Spissu e Ricci non trovano la retina. Finisce 82-87 ed ora l’Italia deve battere le Filippine per accedere alla seconda fase.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA (19-13, 20-25, 17-31, 26-18)

Italia: Spissu 17, Tonut 8, Melli 6, Fontecchio 13, Ricci 12, Spagnolo 4, Polonara 10, Diouf, Severini, Procida, Pajola 4, Datome 8

Rep. Dominicana: Pena 3, Mendoza 3, Montero 12, Solano, Liz 9, Feliz 24, Vargas 3, Delgado 7, Suero, Figueroa, Quinones 2, Towns 24

Credit: Ciamillo