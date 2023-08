Basket, Gianni Petrucci: “In questa Nazionale c’è un clima incredibile”. Gianmarco Pozzecco: “Dobbiamo crederci”

Domani, venerdì 25 agosto, cominceranno i Mondiali 2023 di basket e tra le prime squadre che esordiranno ci sarà proprio l’Italia, che scenderà in campo alle 10:00 italiane alla Philippine Arena di Manila (capitale delle Filippine) per affrontare l’Angola nella prima sfida valida per il gruppo A (che comprende anche Filippine e Repubblica Dominicana).

Alla vigilia del debutto mondiale è intervenuto davanti ai microfoni il presidente FIP Gianni Petrucci, che ha affermato: “Nella mia lunga carriera da dirigente ho vissuto tanti raduni, ma il clima che percepisco qui, non l’avevo mai sentito. E’ un clima creato da coach Pozzecco e dal suo staff. Ed è un clima che rimarrà al di là del risultato. Ovviamente ci auguriamo di andare più avanti possibile”.

Subito dopo ha parlato anche il CT Gianmarco Pozzecco: “Ringrazio il Presidente per le belle parole che ha spesso nei miei confronti. Domani la Nazionale andrà su Rai Due, Sky Sport Summer, Now e Dazn. Un risultato del genere, che permetterà praticamente a tutti di poter vedere l’Italia al Mondiale, solo un uomo lo poteva raggiungere: Giovanni Petrucci. Se sono diventato l’allenatore da cui avrei voluto essere allenato quando ero giocatore? All’inizio della mia esperienza come CT Azzurro non mi sentivo ancora quell’allenatore, e ho pensato che la scelta ricaduta su di me fosse bizzarra. Oggi, grazie al supporto del Presidente, dello staff tecnico e dei giocatori, per cui nutro una considerazione enorme, vedo quella scelta un pò meno bizzarra. Questa Nazionale è amata e rispettata, e il risultato sportivo non ci toglierà questo status. Possiamo vivere questo Mondiale in due modi. Pensare che tutto ruoti intorno ad un pronostico, e nel caso di fallimento correre a cercare un colpevole, o dare la possibilità ai giocatori di vivere questo evento con fiducia. Credendoci”.

Credit: Ciamillo