Basket, Gianmarco Pozzecco verso Italia-Serbia: “Sfida da godere in un palazzetto iconico”

L’Italia affronterà la Serbia nella prima partita del Torneo dell’Acropoli. L’amichevole andrà in scena mercoledì 9 agosto (ore 18.45) all’OAKA di Atene, la nostra Nazionale è giunta nella capitale greca nella giornata odierna e domani incrocerà la quotata compagine balcanica, contro cui due anni fa vinse qualificandosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta di una tappa di avvicinamento ai Mondiali, poi giovedì 10 agosto è previsto lo scontro con la Grecia.

Il CT Gianmarco Pozzecco ha parlato alla vigilia del match: “Siamo ad Atene per proseguire il nostro percorso di avvicinamento al Mondiale attraverso test di altro livello. Serbia e Grecia sono due delle formazioni più forti in Europa e metteranno a dura prova le nostre energie fisiche e mentali. Spero che i ragazzi possano anche godersi due grandi sfide giocate in un palazzetto iconico come OAKA”.

Il tecnico ha proseguito: “In merito al sorteggio del girone di qualificazione a EuroBasket 2025, posso dire solo che è davvero molto presto per ogni tipo di valutazione. Sicuramente però, durante la stagione è vietato sottovalutare qualsiasi squadra. La storia insegna che i pericoli sono sempre dietro l’angolo”.

Credit: Ciamillo