Basket, Pozzecco espulso ai Mondiali: la furia nel tunnel e cosa ha detto – VIDEO

Una domenica molto amara per l’Italbasket quella di oggi, nel secondo incontro della fase preliminare dei Mondiali 2023. La compagine tricolore, in maniera del tutto inattesa, è stata sconfitta per 87-82 dalla Repubblica Dominicana.

Troppo brutta per essere vera la formazione tricolore, messa sotto dai rivali soprattutto per quanto accaduto nel terzo periodo, visto il passivo di 31-17. Tardiva la reazione nel quarto quarto, con un parziale di 26-18 utile quantomeno nel discorso della differenza punti.

In tutto questo, una partita complicata per l’arbitraggio molto discutibile, con le reazioni del CT Gianmarco Pozzecco costate l’espulsione dopo meno di un tempo all’allenatore italiano. Durante il secondo quarto, Pozzecco è stato allontanato dal campo per un doppio fallo tecnico.

L’ex tecnico di Sassari ha protestato vivacemente per un presunto sfondamento di Towns ai danni di Pippo Ricci. Episodio, invece, che gli arbitri hanno valutato in maniera diametralmente opposta. Pozzecco, dunque, salutati anche i membri della panchina domenicana, si è sfogato in maniera rabbiosa negli spogliatoi, affermando: “Dove è la FIBA? Voglio parlare con qualcuno della FIBA“.

Di seguito il video:

VIDEO ESPULSIONE GIANMARCO POZZECCO

Foto: M.Ceretti / Ciamillo-Castoria