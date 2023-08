Basket, Gianmarco Pozzecco: “Chiedo scusa ai miei giocatori, ero negativo. Loro magnifici. Date a Manny Pacquiao il mio numero!”

Non proprio soddisfatto nel complesso, ma comunque sollevato. Questo è il Gianmarco Pozzecco che si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Italia nei confronti dell’Angola per 81-67, che segna il debutto azzurro ai Mondiali 2023. A Manila, gli azzurri hanno incontrato immense difficoltà per mille ragioni, ma sono riusciti a portare a casa il match.

Così il coach azzurro: “Prima di tutto voglio congratularmi con il coach angolano e tutto il suo staff. Hanno giocato un’ottima partita. Hanno veramente giocato un’ottima partita, tatticamente. Voglio chiedere scusa ai miei giocatori perché ero completamente sotto stress. Ero negativo. Ma loro sono magnifici e hanno fatto quel che andava fatto in questa competizione. Dobbiamo andare avanti, e credo nei miei giocatori. Oggi è stata una giornata dura per loro, ma tra due giorni chiaramente avremo, secondo me, un approccio completamente diverso. Prima di tutto io lo avrò“.

Poi chiude con una gag: “Dov’è Manny Pacquiao? Ha paura di me? Tifavo per lui contro Mayweather e mi dispiacque tantissimo quando perse. Qualcuno lo conosce? Dategli il mio numero, 335… ditegli di chiamarmi, lo aspetto in stanza“.

L’Italia affronterà tra due giorni la Repubblica Dominicana e poi, tra quattro, le Filippine prima di conoscere in maniera esatta il calendario di una seconda fase che la vedrà opposta sicuramente alla Serbia, mentre c’è da discutere di più circa la seconda del girone B.

Credit: Ciamillo