Basket, come ci si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024? I pass in palio ai Mondiali 2023

Come già nel 2019, i Mondiali che stanno per arrivare tra Filippine, Giappone e Indonesia in questo 2023 determineranno l’assegnazione di non meno di sette posti per le Olimpiadi del 2024. Se per il basket femminile la questione è demandata direttamente ai Preolimpici, fatte salve le certezze di Francia Paese ospitante e Stati Uniti detentori del titolo mondiale, al maschile la questione va un po’ a complicarsi. Andiamo con ordine.

Nella rassegna iridata sono disponibili per via diretta sette posti, dipendenti da una combinazione di continenti e piazzamenti. In particolare, andranno a Parigi (oltre alla Francia, che è Paese ospitante) le due migliori europee, le due migliori delle Americhe (intese come l’una e l’altra), la migliore asiatica, la migliore africana e la migliore oceanica (che, poi, è di fatto una tra Nuova Zelanda e Australia, cioè molto probabilmente quest’ultima).

Per la maggior parte delle non qualificate attraverso questi veri e propri “ranking continentali mondiali” si aprirà la porta dei Preolimpici. In particolare, oltre alle 16 che non avranno ottenuto il pass a cinque cerchi, entreranno nella quota di uno per ciascuno i migliori team possibili di Africa, Americhe e Asia-Oceania (in questo caso prese come un unico elemento: ecco perché la Nuova Zelanda non ha la certezza automatica di andare ai Preolimpici).

I Preolimpici, com’è noto, sono quattro con ciascuno formato da sei squadre. Finora se ne sono introdotte 19; le altre 5 provengono da tornei di qualificazione, sostanzialmente dei pre-Preolimpici. Se n’è disputata una buona fetta nei giorni scorsi, il che già fornisce la certezza di, appunto, 5 partecipanti agli eventi di qualificazione. Dal torneo africano è emerso il Camerun, da quello asiatico il Bahrein, da quelli europei la Polonia (vittoriosa 76-72 sulla Bosnia-Erzegovina; c’era anche la Repubblica Ceca) e la Croazia (capace di battere la Turchia a Istanbul). Infine, da quello americano sono clamorosamente (ma non troppo) passate le Bahamas, che hanno tolto all’Argentina anche le speranze olimpiche. Il “ma non troppo” riguarda il fatto che dietro il nome del Paese si nascondono tre importanti stelle NBA: Eric Gordon, DeAndre Ayton e Buddy Hield.

Credit: Ciamillo