Badminton, Mondiali 2023: Viktor Axelsen accede agli ottavi, bene Se Young An

Si è conclusa da poco a Copenhagen (Danimarca) la seconda giornata dei Mondiali 2023 di badminton. Nella Royal Arena si sono disputati oggi gli ultimi incontri validi per il primo turno e soprattutto i primi sedicesimi di finale dei cinque tornei (singolare maschile e femminile e doppio maschile, femminile e misto) e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo in una giornata in cui non hanno giocato italiani (ricordiamo che gli unici rimasti in gioco sono Giovanni Greco e David Salutt, che disputeranno domani il loro sedicesimo di finale nel doppio maschile contro gli indonesiani Mohammad Ahsan e Hendra Setiawan).

Nel singolare maschile è stato tutto facile per il padrone di casa Viktor Axelsen (testa di serie n.1), che ha battuto il francese Christo Popov per 21-6 21-8 e ha conquistato il pass per gli ottavi di finale. Bene anche il thailandese Kunlavut Vitidsarn (n.3 del seeding) e il cinese Shi Feng Li (n.6 del torneo), capaci di sconfiggere ai sedicesimi rispettivamente il brasiliano Ygor Coelho per 21-9, 21-18 e il thailandese Kantaphon Wangcharoen per 21-10, 21-12.

Nel singolare femminile hanno vinto ai sedicesimi Se Young An, Yu Fei Chen e Bing Jiao He. Dopo i bye al primo turno, la coreana (testa di serie n.1) si è imposta contro la malese Jin Wei Goh per 21-18, 21-15, Chen (n.3 del seeding) ha superato la rappresentante di Taipei Yu Po Pai per 20-22, 21-19, 21-13 e He ha sconfitto l’indonesiana Putri Kusuma Wardani per 18-21, 21-19, 21-17.

Nel doppio maschile sono stati eliminati al primo turno gli atleti di Singapore Jun Kwek/Kean Hean Loh (teste di serie n.8), battuti dai cinesi Xiang Yu Ren per 21-12, 10-21, 21-14, mentre nel doppio femminile non hanno giocato teste di serie, che faranno il loro esordio domani direttamente dal secondo turno.

Nel doppio misto, infine, hanno rispettato i pronostici ai sedicesimi di finale (dopo i bye del primo turno) Si Wei Zheng/Ya Qiong Huang, Yan Zhe Feng/Dong Ping Huang e Won Ho Kim/Na Eun Jeong: i primi (n.1 del seeding) hanno vinto contro i tedeschi Mark Lamsfuss/Isabel Lohau per 21-17, 21-4, i secondi (n.3 del torneo) hanno superato i britannici Gregory Mairs/Jenny Mairs per 21-12, 21-13, e Kim/Jeong (teste di serie n.6) si sono imposti contro gli scozzesi Adam Hall/Julie Macpherson per 21-9, 16-21, 21-15.

Foto: LaPresse