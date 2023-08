Badminton, Mondiali 2023: eliminati gli azzurri Greco/Salutt. Nessuna sorpresa nel singolare femminile e maschile

Continuano i Mondiali di badminton a Copenaghen, ma finisce purtroppo l’avventura degli ultimi italiani ancora in corsa nella rassegna iridata. Giovanni Greco e David Salutt avevano un compito quasi impossibile nel secondo turno del doppio maschile contro gli indonesiani Ahsan/Setiawan, teste di serie numero cinque. Gli azzurri si sono arresi comunque in maniera onorevole, perdendo 21-12 21-14.

Clamorosa eliminazione, invece, per gli indonesiani Alfian/Ardianto, teste di serie numero uno, battuti incredibilmente dal duo di Taipei Lee/Yang per 21-18 21-19.

Rimanendo sempre nel doppio maschile avanzano tre delle coppie favorite per la vittoria finale: gli indiani Rankireddy/Shetty, numeri due del seeding, hanno sconfitto i neozelandesi Choo/Lim per 21-16 21-9; i cinesi Liang/Wang (terza testa di serie) superano facilmente i francesi Popov/Popov 21-12 21-13 e anche i giapponesi Hoki/Kobayashi (5) non hanno troppi problemi con i cinesi Ren/Tan 21-12 21-10.

Una giornata ricchissima nel tabellone di singolare femminile. Akane Yamaguchi ha dominato contro la turca Neslihan Arin (21-7, 21-11). Passeggia anche la spagnola Carolina Marin con un comodo 21-10 21-6 all’americana Iris Wang, mentre hanno bisogno del terzo set sia la cinese Han Yue (21-13, 14-21, 21-14 alla danese Kjaersfeldt) e l’indonesiana Gregoria Mariska Tunjung (21-10, 22-24, 21-14 alla singaporiana Yeo).

Tutto facile per le cinesi Chen/Jia, numero uno nel doppio femminile, contro le indonesiane Mayasari/Sugiarto (21-5, 21-8). Hanno rischiato le giapponesi Iwanaga/Nakanishi contro le padrone di casa Fruergaard/Thygesen, con le asiatiche che hanno vinto una clamorosa battaglia per 21-17, 20-22, 23-21.

Nel singolare maschile tutto semplice per il giapponese Kodai Naraoka, che ha sconfitto il francese Popov per 21-12 21-16. Avanza al turno successivo anche il malese Lee Zii Jia, che ha battuto il canadese Yang per 21-11 21-16.

