ATP Winston-Salem 2023, Brandon Nakashima e Daniel Galan approdano al secondo turno

Ha preso il via il torneo ATP250 di Winston-Salem, tipica tappa di avvicinamento per i giocatori agli US Open che inizieranno la prossima settimana, relativamente ai match del tabellone principale. Una prova generale quindi prima dei Major, con alcuni partecipanti che meritano una certa attenzione.

Vittorie al primo turno per lo statunitense Bradon Nakashima e il colombiano Daniel Galan. Il tennista degli States (n.73 del mondo) si è imposto contro l’australiano Jason Kubler (n.85 del ranking) con il punteggio di 6-1 3-6 7-6 (3) e affronterà nel secondo turno il francese Arthur Fils, testa di serie n.7. Missione compiuta anche per Galan (n.67 ATP), a segno per 6-1 7-5 contro il moldavo Radu Albot (n.108 del ranking). Il sudamericano avrà sulla sua strada l’argentino Sebastian Baez (testa di serie n.6).

Da segnalare il ritiro del russo Alexander Shevchenko (n.88 del ranking) contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler (n.86 del mondo) sullo score di 3-6 6-4 0-4 per l’elvetico. Il rossocrociato sarà il prossimo rivale del transalpino Richard Gasquet (testa di serie n.12). Sconfitta anche per l’altro russo Roman Safiullin (n.63 ATP), capace quest’anno di raggiungere i quarti di finale a Wimbledon: l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.103 del mondo) l’ha battuto con il punteggio di 7-6 (5) 3-6 6-3. Cerundolo affronterà nel secondo round il tedesco Yannick Hanfmann (testa di serie n.10).

Successo nel derby francese di Benjamin Bonzi (n.101 ATP) contro Alexandre Muller (n.84 del mondo) sullo score di 6-4 6-4. Bonzi giocherà contro Sebastian Korda (testa di serie n.3) il prossimo turno. Vittoria anche per il cinese Zhizhen Zhang (n.62 del ranking) contro il bielorusso Ilya Ivashka (n.96 del mondo) per 4-6 7-6 (7) 6-2 e prossimo incrocio contro l’ungherese Marton Fucsovics (testa di serie n.14). In conclusione, il giovane americano Alex Michelsen (n.138 del mondo) si è imposto contro il peruviano Juan Pablo Varillas (n.74 ATP) 6-3 6-7 (3) 6-0.

