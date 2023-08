ATP Los Cabos 2023: Tsitsipas conquista il suo decimo titolo in carriera, battuto in finale De Minaur

Stefanos Tsitsipas raggiunge la doppia cifra a Los Cabos, conquistando il suo decimo titolo della carriera a livello ATP proprio in Messico. Il greco riesce a sbloccarsi in questa stagione, visto che l’ultimo trofeo risaliva al giugno dell’anno scorso, quando vinse a Maiorca sull’erba. In finale sul cemento messicano Tsitsipas ha sconfitto l’australiano Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco.

Ottima prestazione da parte del numero cinque del mondo, che ha ottenuto molto con la prima di servizio (83% dei punti quando ha servito la prima) e ha concluso con 16 vincenti e appena 6 errori non forzati. Dall’altra parte De Minaur ha sofferto sulla seconda, chiudendo con 13 vincenti, ma anche 13 errori.

Nel primo set è Tsitsipas a cercare subito l’allungo, togliendo il servizio all’avversario nel quarto gioco. De Minaur, però, reagisce prontamente e trova l’immediato controbreak. Nell’ottavo game il greco ottiene un nuovo break e questa volta è decisivo per chiudere la prima frazione sul 6-3.

Tsitsipas strappa il servizio in apertura a De Minaur nel secondo parziale. L’australiano sembra crollare nel terzo gioco, ma recupera da 0-40 e tiene un game di battuta fondamentale. De Minaur agguanta la parità poi nel sesto gioco, con il controbreak addirittura a zero. Nel nono game, però, Tsitsipas torna avanti di un break e poi chiude sul 6-4, conquistando il titolo a Los Cabos.

