ATP Toronto, Paolo Bertolucci ironico: “Dopo il Roland Garros tutti giù dal carro di Sinner e ora si è riempito…”

Il peso di certi risultati, inevitabilmente, va a condizionare il giudizio di chi è appassionato e anche di chi non lo è, seguendo uno sport più distrattamente. E’ il caso di quanto fatto da Jannik Sinner a Toronto, sede del Masters1000 andato in scena questa settimana e vinto dall’altoatesino.

Un primo successo 1000, ottavo titolo in carriera a livello ATP, che può rilanciare le quotazioni dell’italiano, in una stagione comunque già ricca di risultati ragguardevoli, come la posizione n.4 della Race sta a dimostrare. A questo proposito non è mancato il parere, ricco di ironia, di Paolo Bertolucci, ex giocatore di alto livello e voce tecnica apprezzata sui canali di Sky Sport.

Sul suo profilo Twitter, Bertolucci ha evidenziato come il parere su Sinner cambi molto velocemente e sia un po’ afflitto da “schizofrenia”, in riferimento ai problemi avuti da Jannik nella stagione sulla terra rossa da Roma in poi, fino ad arrivare al sigillo in Canada: “Dopo il Roland Garros il carro di Jannik Sinner era mezzo vuoto. Stranamente in questa serata d’agosto si è riempito. Chissà perché?“.

Dopo il Roland Garros il carro di @janniksin era mezzo vuoto. Stranamente in questa serata d’agosto si è riempito. Chissà perché? — paolo bertolucci (@paolobertolucci) August 13, 2023

La battuta del commentatore di Sky Sport deriva proprio dalla scarsa attenzione ai risultati nel proprio insieme. Scendere e salire dal carro poco senso può avere, parlando di un giocatore che in questo 2023 è stabilmente in top-10 e ha ottenuto riscontri di un certo rilievo soprattutto sulle superficie rapide, senza dimenticare la semifinale a Wimbledon.

Foto: LaPresse