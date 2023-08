ATP Toronto, Ivan Ljubicic: “Sinner ha la mentalità da campione, è tra i quattro favoriti per vincere gli US Open”

Le reazioni non mancano dopo il grande risultato di Jannik Sinner a Toronto. L’altoatesino si è imposto nella Finale del Masters1000 canadese e ha conquistato il suo primo titolo di questa tipologia. Un risultato che ha permesso al giocatore italiano di portarsi alla posizione n.6 del mondo e di rafforzare il quarto posto nella Race, qualificante per le ATP Finals a Torino.

A pronunciarsi in merito a quanto accaduto è stato Ivan Ljubicic, ex tennista di alto livello e in passato tecnico di Roger Federer: “Ascoltando le sue dichiarazioni dopo la partita, posso dire che Jannik ha la mentalità da campione. Io mi aspetto tante cose belle da lui, questa è una vittoria importante dal sapore di liberazione in una partita non facile perché de Minaur è uno che ti fa giocar male, difficile da affrontare. Un segnale che sta facendo le cose giuste è arrivato e non debbono esserci dubbi“, le parole dell’ex tennista croato.

Relativamente alla sua partecipazione a Cincinnati e alle implicazioni per la classifica mondiale, il parere di Ljubicic è molto chiaro: “Se sta bene fisicamente, mi pare che sia così, deve giocare a Cincinnati perché lui è uno che ha bisogno di fare tante partite e salire di condizione. La classifica non la starei a guardare anche perché credo che la qualificazione per Torino sia in cassaforte. Lui può pensare di giocarsi la vittoria agli US Open, facendo parte di quel gruppo di quattro giocatori che si sono staccati dal resto del gruppo nella Race“.

Foto: LaPresse