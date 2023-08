ATP Cincinnati, Jannik Sinner: “E’ un’altra occasione per far bene, spero di giocare nel giorno del mio compleanno”

Neanche il tempo di festeggiare che è subito l’ora di rimettersi a giocare. Jannik Sinner ha centrato l’obiettivo: vincere il suo primo Masters1000 in carriera. L’altoatesino l’ha fatto a Toronto (Canada), al termine di una settimana molto intensa in cui i giocatori più forti non sono riusciti a rispettare le attese, mentre il tennista italiano ha risposto presente.

Bravo il nostro portacolori ad approfittarne e a imporsi in Finale contro l’australiano Alex de Minaur. Tuttavia, c’è già un altro impegno per lui ed è quello del 1000 di Cincinnati, torneo di alto profilo in Ohio (USA) dove ci sarà il ritorno in campo anche di Novak Djokovic. Sinner vuole esserci e magari giocare mercoledì, nel giorno del suo 22° compleanno.

“È un traguardo importante per noi questo successo a Toronto, però a Cincinnati c’è un’altra opportunità, un’altra settimana; quindi, vediamo come va. Per me il compleanno è un giorno normalissimo. Spero di poter giocare una partita durante quella giornata, per me sarebbe il regalo più bello. L’ho sempre detto, questo è lo sport che mi piace e tutta la passione e i tanti sacrifici che ho fatto sono stati per giocare a tennis. Il regalo che spero di ricevere è quello di giocare una partita mercoledì e spero di vincerla. Sarebbe il regalo perfetto“, ha dichiarato Jannik in conferenza stampa (Fonte: Ubitennis).

Quindi appuntamento negli States dove l’azzurro cercherà di dar seguito a quanto fatto in Canada, anche se chiaramente non sarà affatto semplice, nella consapevolezza che ci siano tanti aspetti da migliorare nel suo gioco, uno su tutti la continuità al servizio.

