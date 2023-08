ATP Cincinnati 2023, Djokovic e Tsitsipas agli ottavi di finale. Eliminato Ruud e ritiro per Rune

Calato il sipario sulla giornata di incontri del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio non è stata una giornata positiva per gli italiani, usciti tutti di scena al secondo turno. Jannik Sinner (n.6 ATP), stanco e probabilmente gravato anche dai crampi dopo la settimana vittoriosa a Toronto, è stato sconfitto dal serbo Dusan Lajovic (n.66 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6 (4). Una prestazione sottotono per l’altoatesino che non ha festeggiato il compleanno come avrebbe voluto e ora dovrà ricaricare le pile in vista degli US Open. Lajovic prosegue e affronterà negli ottavi di finale l’americano Taylor Fritz (n.9 ATP), a segno contro l’altro italiano Lorenzo Sonego sullo score di 6-4 7-6 (1).

Il terzo tennista tricolore a perdere è stato Lorenzo Musetti, che ha subìto la seconda sconfitta nel giro di pochi giorni dal russo Daniil Medvedev. Il n.3 ATP si è imposto nettamente per 6-3 6-2 e negli ottavi e giocherà contro il tedesco Alexander Zverev, impostosi contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.45 del ranking) per 7-5 6-4.

Le eliminazioni eccellenti sono state quelle di Casper Ruud e di Holger Rune. Il norvegese (n.7 del ranking) è stato battuto dall’australiano Max Purcell (n.70 del mondo) con lo score di 6-4 3-6 6-4 e deve quindi salutare anzitempo il torneo. L’aussie negli ottavi affronterà un redivivo Stan Wawrinka, a segno per 6-3 6-4 contro l’americano Frances Tiafoe (n.10 del mondo).

Ritiro, invece, per il giovane danese (n.5 del mondo): sullo score di 6-4 2-0 in favore dell’americano Mackenzie McDonald (n.43 ATP), Rune ha deciso di stringere la mano al suo avversario per problemi alla schiena. Sarà quindi lo statunitense a giocare contro il francese Adrian Mannarino negli ottavi.

Missione compiuta, invece, per Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Il n.2 del mondo, tornato a giocare dopo la Finale persa a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, ha potuto approfittare del ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, dopo aver vinto 6-4 il primo parziale. Sulla strada del campione nativo di Belgrado ci sarà il francese Gael Monfils (n.211 del ranking), a segno per 7-5 6-4 contro l’australiano Alex de Minaur (n.12 ATP), finalista a Toronto, sul punteggio di 7-5 6-4. Il greco (n.4 del ranking) ha prevalso nel match contro l’americano Ben Shelton (n.40 del mondo) con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (2) e se la vedrà negli ottavi di finale contro il polacco Hubert Hurkacz (n.20 ATP), a segno per 5-7 6-3 6-3 contro il croato Borna Coric (n.16 del mondo).

A chiudere il cerchio è arrivata l’affermazione di Tommy Paul (n.13 del ranking) contro il francese Ugo Humbert (n.33 del ranking) sullo score di 6-1 7-6 (4) e negli ottavi ci sarà il remake della sfida dell’Open del Canada con Alcaraz. Da annotare anche il ritiro prima di giocare del cileno Nicolas Jarry opposto all’australiano Alexei Popyrin, che quindi giocherà contro il finlandese Emil Ruusuvuori, a segno contro la testa di seri n.7, Andrey Rublev.

Foto: LaPresse