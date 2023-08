Atletica, Warholm andava squalificato! Video eloquente, Sibilio derubato e Italia presa in giro

Sta facendo parecchio discutere quello che è successo nelle semifinali dei 400 ostacoli ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Karsten Warholm, Campione Olimpico e primatista mondiale, si è infatti reso protagonista di uno presunto passaggio irregolare della seconda barriera. In quel frangente, infatti, il fuoriclasse norvegese avrebbe superato l’ostacolo lateralmente con la gamba sinistra, ad un’altezza probabilmente inferiore rispetto ai 91,4 centimetri regolamentari: non è consentito e la pena è la squalifica.

Le immagini sembravano oggettivamente molto chiare e mostravano l’infrazione commessa del Vichingo, grande favorito per la conquista della medaglia d’oro. La Federazione Italiana ha deciso di fare ricorso dopo aver visto le riprese della gara: Karsten Warholm aveva infatti vinto in 47.09 e il nostro Alessandro Sibilio aveva chiuso in quinta posizione con il crono di 48.43, ad appena quattro centesimi dal tedesco Joshua Abuaku, che si è assicurato il secondo tempo di ripescaggio per la finale.

La FIDAL si auspicava una squalifica dello scandinavo, che avrebbe così ridisegnato l’ordine di arrivo della terza semifinale. Il giamaicano Roshawn Clarke avrebbe vinto in 47.34 davanti allo statunitense Trevor Bassitt (47.38) ed entrambi si sarebbero qualificati alla finale in base ai piazzamenti. Abuaku avrebbe avuto il miglior crono di ripescaggio al posto di Bassitt e Sibilio sarebbe stato promosso in quarta piazza, beneficiando del secondo ripescaggio per la finale.

Il ricorso presentato dalla Federazione Italiana è stato però rigettato e Warholm è stato graziato. Le immagini sembravano così chiare, ma i giudici hanno deciso di non prendere provvedimenti, confermando l’esito della semifinale: Warholm vittorioso in 47.09 e in semifinale, Alessandro Sibilio primo degli esclusi. Di seguito il VIDEO di Karsten Warholm che commette una presunta irregolarità nel saltare una barriera durante la semifinale dei 400 ostacoli ai Mondiali 2023 di atletica leggera.

