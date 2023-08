Atletica, Tobi Amusan correrà ai Mondiali: via libera dopo la sospensione per aver saltato i controlli antidoping

Tobi Amusan parteciperà ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. La Campionessa del Mondo dei 100 ostacoli, che lo scorso anno si impose a Eugene con il nuovo record del mondo di 12.12, era stata sospesa provvisoriamente poiché aveva saltato tre controlli antidoping in dodici mesi.

La nigeriana ha però ricevuto l’autorizzazione da parte di World Athletics per gareggiare nella capitale magiara nonostante la sanzione provvisoria. L’africana si era già dichiarata innocente ed era stata chiara in un post pubblicato sui propri profili: “Sono un’atleta pulita e ho superato regolarmente (forse più del solito) i test dell’unità di integrità atletica leggera (AIU). Sono stata testata pochi giorni dopo il mio terzo ‘test fallito’. Confido che questo si risolverà a mio favore e che ad agosto parteciperò ai Mondiali. Nel frattempo chiedo rispetto per la mia vita privata mentre preparo le mie argomentazioni prima dell’arbitrato“.

Tobi Amusan ha gareggiato per l’ultima volta lo scorso 18 luglio, quando vinse il Gyulai Istvan Memorial proprio in Ungheria con il crono di 12.35, un centesimo sopra al proprio primato stagionale. La nigeriana vanta il quarto tempo mondiale stagionale nella classifica guidata dalla statunitense Nia Ali con 12.30, che sarà tra le sue avversarie anche a Budapest insieme alla portoricana Jasmine Camacho-Quinn e alla giamaicana Britany Anderson.

Foto: Lapresse