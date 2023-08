Atletica, Stefano Mei: “Ci presentiamo ai Mondiali di Budapest con una squadra compatta”

Giorno di conferenza stampa per la Nazionale italiana di atletica, alla vigilia dei Mondiali 2023 di Budapest (Ungheria) che prenderanno il via domani. La selezione del Bel Paese cercherà di farsi valere in un contesto altamente qualificato, potendo contare su tutti i campioni olimpici dei Giochi di Tokyo 2020, in primis Marcell Jacobs.

Davanti ai microfoni, il n.1 della FIDAL, Stefano Mei, si è espresso con convinzione e fiducia in vista di quel che sarà: “Fino a poco fa ero impegnato nel Congresso World Athletics e da lì ieri è arrivata la prima medaglia italiana di questi Mondiali, con l’affermazione di Anna Riccardi rieletta nel Council, seconda in ordine di preferenze“, ha sottolineato Mei.

“È un momento esaltante per la nostra atletica in tutti i campi, da domani ci divertiremo in pista, con una squadra compatta che fa cose straordinarie. Il connubio con il CONI per Casa Italia è vincente, per storia e mezzi a disposizione, e per l’Italia non c’è migliore ambasciatore all’estero dello sport. A creare queste situazioni, a far parlare di noi, ci aiutano i risultati degli atleti da un paio di anni a questa parte. Al di là delle medaglie, in questa occasione mi aspetto tanti finalisti, segno tangibile del movimento. Il progetto sta funzionando, le società di base fanno un lavoro straordinario sul territorio, i tecnici lavorano come collante tra quello che accade in giro e il centro. Due parole ci hanno guidato: meritocrazia e responsabilità. Oltre a lavoro, investimenti mirati e non a pioggia, organizzazione“, ha aggiunto il n.1 della Federazione (Fonte: sito ufficiale della FIDAL).

Foto: LaPresse