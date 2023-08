Atletica, Sara Fantini in finale nel lancio del martello: “Contenta della qualificazione, Tamberi ci dà sempre la carica”

Sara Fantini approccia nel migliore dei modi al Mondiale di Budapest 2023 e raggiunge brillantemente la finale nel lancio del martello femminile. La 25enne emiliana ha archiviato subito la pratica qualificazione, scagliando l’attrezzo a 73.28 (primato stagionale) metri al primo tentativo e facendo meglio di 28 centimetri rispetto alla misura standard richiesta per l’accesso automatico all’ultimo atto.

“Tamberi? Lui ci dà sempre la carica, quello che fa è sempre straordinario. L’ho detto a Monaco l’anno scorso e lo ripeto oggi: io sono veramente orgogliosa di far parte di questa squadra e che lui sia il nostro capitano. Ci dà sempre l’esempio di come superare le difficoltà e gestire la tensione, per cui sicuramente è un esempio e quello che ha fatto ieri sera è straordinario. Sono molto contenta oggi di essere riuscita anch’io ad esprimermi al meglio. Vediamo domani“, le parole a caldo della nativa di Fidenza ai microfoni della Rai.

“Sono contentissima di essere qui. Ho affrontato la qualificazione come dovevo affrontarla, perché dovevo arrivare qui con la sicurezza e la tranquillità di dire ‘io valgo questi metri’. Questo è quello che abbiamo costruito questa stagione, ha funzionato ed è una consapevolezza che sto costruendo di anno in anno. Sono molto contenta di riuscire ad incanalare le energie nel modo giusto ed esprimermi al meglio dove più conta. Speriamo che anche domani sia la riprova di questo“, aggiunge l’azzurra quarta classificata agli ultimi Mondiali di Eugene nel 2022.

Foto: Colombo/Fidal