Atletica, Cestonaro e Derkach volano in finale nel salto triplo ai Mondiali di Budapest!

Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach ottengono il grande obiettivo della vigilia e raggiungono per la prima volta in carriera la Finale nel salto triplo ai Campionati Mondiali di atletica leggera. Le azzurre hanno superato il turno rispettivamente con la nona e decima misura assoluta, dovendo quindi attendere fino in fondo per poter festeggiare la qualificazione.

Cestonaro in particolare ha impressionato positivamente con un secondo salto molto competitivo da 14.20 metri (+o.3 m/s di vento a favore, lasciando però molta pedana allo stacco), migliorando di 9 centimetri il primato stagionale e avvicinandosi a soli 2 cm dal record personale stabilito la scorsa estate a Madrid.

Derkach ha fatto invece un po’ più di fatica in relazione al suo potenziale, trovando la misura buona per la qualificazione al secondo salto con un 14.15 (vento favorevole di 1.0 m/s) distante oltre 30 centimetri dal personale. La vice-campionessa europea indoor in carica ha margine in vista della finale, anche se la zona medaglie sembra fuori portata.

Miglior misura della qualificazione per la giamaicana Shanieka Ricketts con 14.67, davanti alla dominicense Thea Lafond con 14.62 (primato nazionale) e alla fuoriclasse venezuelana Yulimar Rojas, che ha sbrigato la pratica al primo salto con un salto in totale controllo (14.59) in attesa di salire di colpi nella finale.

