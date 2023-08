Atletica, quando Gianmarco Tamberi torna in gara? Doppio impegno dopo i Mondiali, ma non difenderà un titolo…

Gianmarco Tamberi si è laureato Campione del Mondo di salto in alto nella magica notte di martedì 24 agosto. Il fuoriclasse marchigiano ha trionfato a Budapest superando 2.36 metri al primo tentativo e ha così completato il Grande Slam, vincendo l’unico titolo che mancava al suo glorioso palmares. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 aveva già messo in cassaforte due titoli europei all’aperto, un titolo iridato in sala, un titolo continentale indoor, oltre a due sigilli in Diamond League e alla Coppa Europa alzata al cielo da capitano della Nazionale Italiana.

Il ribattezzato Gimbo è entrato di diritto nell’empireo dei grandi dello sport tricolore, ma naturalmente l’appetito vien mangiando e il 31enne sta già pensando alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove proverà a inseguire un bis d’autore. Questi sono giorni di grande festeggiamento per l’azzurro, che ieri si è tuffato nel Danubio insieme al suo allenatore Giulio Ciotti e che ora sta per rientrare in Italia. L’Imperatore del salto in alto non andrà subito in vacanza dopo l’apoteosi nella capitale ungherese, ma sarà chiamato a prendere parte ad alcuni eventi sportivi prima della meritata pausa autunnale e dell’inizio della preparazione in vista dei Giochi.

Quando tornerà in gara Gianmarco Tamberi? Il nostro portacolori ha annunciato che sarà protagonista il prossimo 31 agosto in occasione della tappa di Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, che si disputerà a Zurigo. Dopo il secondo posto di Chorzow con 2.34, al termine di un duello rusticano con Mutaz Essa Barshim, l’azzurro tornerà su questo palcoscenico Svizzera. Al momento non sono ancora state pubblicate le startlist, dunque bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sapere quali saranno i suoi avversari.

La seconda gara a cui prenderà parte sarà invece il Galà dei Castelli, previsto il 4 settembre a Bellinzona. Altro appuntamento in terra elvetica per il fresco Campione del Mondo, il quale ha annunciato che non parteciperà alle Finali di Diamond League. Dopo aver conquistato il “diamantone” nel 2021 e nel 2022, il ribattezzato Gimbo non difenderà il titolo e non sarà dunque tra i partecipanti degli atti conclusivi in programma a Eugene (USA) tra il 16 e il 17 settembre.

Tamberi rinuncerà dunque a una corona, con una validissima motivazione: “Se non avrò problemi, ho in programma Zurigo, il 31 agosto, e poi di nuovo in Svizzera il 4 settembre a Bellinzona, ma non la finale di Diamond League di metà settembre a Eugene, che rischia di lasciare strascichi per la preparazione di un anno fondamentale, ancora più di quello che stiamo concludendo: ci saranno gli Europei in casa, a Roma, e poi le Olimpiadi di Parigi“. In calendario potrebbe essere aggiunta una gara in Italia per essere abbracciato dai propri tifosi? Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Foto: Lapresse