Atletica, Pieto Arese avanza sui 1500 ai Mondiali. Bussotti e Meslek eliminati, Ingebrigtsen miglior tempo

Pietro Arese si è qualificato brillantemente alle semifinali dei 1500 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’azzurro ha interpretato in maniera intelligente la propria batteria, è risalito con efficacia quando stava per iniziare l’ultimo giro ed è rimasto nel gruppo di testa senza dover strafare. Passavano i primi sei di ogni serie e il quarto posto con il tempo di 3:48.48 premia meritatamente il nostro portacolori, che ha chiuso controllando la situazione alle spalle dell’olandese Niels Laros (3:34.25), dello spagnolo Mohamed Katir (3:34.34 per uno dei grandi favoriti della vigilia in ottica medaglie) e dello statunitense Cole Hocker (3:34.43). L’azzurro avanza con il tredicesimo tempo complessivo.

Joao Bussotti Neves si è invece spento nell’ultimo giro della seconda batteria e ha chiuso al tredicesimo posto con il tempo di 3:48.66, venendo così eliminato. In quella serie si è distinto lo spagnolo Mario Garcia, autore di un buon 3:46.77 davanti al sudafricano Tshepo Tshite (3:46.79) e al britannico Neil Gourley (3:46.87). Eliminato anche Ossama Meslek, settimo e primo degli esclusi nella quarta batteria: l’azzurro ha perso il passo sul rettilineo finale e ha chiuso in 3:35.12, avrebbe dovuto superare l’irlandese Andrew Coscoran (3:34.75) per superare il turno. In mostra il kenyano Abel Kipsang (3:34.08) davanti allo statunitense Yared Nuguse (3:34.16) e all’australiano Adam Spencer (3:34.17).

La prima batteria era senza italiani, ma comprendeva il grandissimo favorito per il titolo, ovvero il norvegese Jakob Ingebrigtsen: il Campione Olimpico e primatista europeo ha primeggiato in 3:33.94 davanti al britannico Josh Kerr (3:34.00) e al kenyano Reynold Kipkorir Cheruiyot (3:34.24). Si tratta del miglior crono assoluto di questa serata a Budapest.

Foto: Lapresse