Atletica, Pietro Arese in semifinale sui 1500 al Mondiale: “Sono molto contento, ho adottato una tattica mista”

Pietro Arese centra agevolmente l’obiettivo di giornata e supera in scioltezza le batterie dei 1500 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria). Il 23enne torinese ha gestito bene la sua heat, tagliando il traguardo in quarta posizione (passavano il turno i primi 6) con il tempo di 3’34″48 grazie ad un ultimo giro incisivo.

“Diciamo che è stata una tattica mista. Nella prima metà della gara ho giocato in difesa per capire come si sarebbe messa la situazione, poi quando Katir si è messo davanti ho capito che questa sarebbe stata la ripetizione della Coppa Europa, in cui lui era partito nell’ultimo 800 andando fortissimo“, racconta il piemontese classe 1999 ai microfoni della Rai.

“A quel punto mi sono piazzato lì dietro ma comunque tra i primi 3-4, per mettermi in una buona posizione nel caso in cui avessi accusato un calo sul rettilineo finale. Poi ho visto sul monitor che eravamo solo in 6 davanti, quindi sono molto contento“, aggiunge il secondo azzurro più veloce di sempre sulla distanza dopo aver ottenuto la qualificazione per le semifinali.

