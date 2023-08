Atletica, Mondiali 2023: Kipyegon conquista il terzo titolo iridato nei 1500, record personale per Cavalli

Faith Kipyegon impone la legge della più forte e vince con grande autorità la medaglia d’oro nei 1500 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria). Terzo titolo iridato della carriera sulla distanza per la fuoriclasse keniana, trionfatrice anche nelle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici.

3’54″87 il tempo firmato da Kipyegon, che ha anticipato la volata conclusiva con un forcing impressionante nell’ultimo giro precedendo all’arrivo l’etiope Diribe Welteji (3’55″69) e l’olandese Sifan Hassan (3’56″00). Ai piedi del podio in quarta posizione l’irlandese Ciara Mageean (3’56″61, record nazionale) davanti alla keniana Nelly Chepchirchir.

Lontana dal gruppo di testa, l’azzurra Ludovica Cavalli si è confermata dopo l’exploit delle semifinali migliorando ulteriormente di quasi 1″ il suo primato personale e arrivando 11ma al traguardo in 4’01″84, un tempo valevole anche come minimo olimpico per i Giochi di Parigi 2024.

Foto: Lapresse