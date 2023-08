Atletica, Mondiali 2023: il calendario di domani (26 agosto): programma, orari, tv, italiani in gara

Domani, sabato 26 agosto, è prevista l’ottava e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. Menu molto ricco nella capitale magiara, con l’assegnazione di ben otto titoli iridati tra strada e pista. In mattinata ci sarà spazio infatti anche per la Maratona femminile, con l’azzurra Giovanna Epis alla ricerca di un buon piazzamento.

La sessione serale si preannuncia però davvero infuocata ed interessante anche per l’Italia, con Claudio Stecchi outsider nella finale del salto con l’asta e con Nadia Battocletti a caccia della top10 e del record nazionale nell’atto conclusivo dei 5000 metri. Bel Paese che spera di essere presente anche nelle finali delle staffette 4×100, mentre le 4×400 tricolori affronteranno le batterie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ottava giornata dei Mondiali di Budapest 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), Sky Sport (Sky Sport Arena e Sky Sport Summer) e su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE delle gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA DOMANI

Sabato 26 agosto

07.00 Maratona (femminile)

10.05 Decathlon, 110 ostacoli

10.25 Getto del peso (femminile), qualificazione

11.00 Decathlon, lancio del disco

13.00 Decathlon, salto con l’asta

19.05 Decathlon, tiro del giavellotto

19.25 Salto con l’asta (maschile), finale

19.30 4×400 (maschile), batterie

19.55 4×400 (femminile), batterie

20.15 Getto del peso (femminile), finale

20.30 800 metri (maschile), finale

20.50 5.000 metri (femminile), finale

21.25 Decathlon, 1.500 metri

21.40 4×100 (maschile), finale

21.50 4×100 (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 6.50 alle 9.30, dalle 18.55 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.00, Rai Sport HD dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 20.30 alle 21.00; gratis e in chiaro; Eurosport, Sky Sport Arena (Maratona femminile e tutta la sessione serale) e Sky Sport Summer (Maratona femminile e sessione mattutina) per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI ATLETICA

Sabato 26 agosto

07.00 Maratona (femminile): Epis

19.25 Salto con l’asta (maschile), finale: Stecchi

19.30 4×400 (maschile), batterie: Italia

19.55 4×400 (femminile), batterie: Italia

20.50 5.000 metri (femminile), finale: Battocletti

21.40 4×100 (maschile), finale: eventuale Italia

21.50 4×100 (femminile), finale: eventuale Italia

Foto: FIDAL/Colombo