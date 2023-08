Vuelta a España 2023: la tappa di domani Barcellona-Barcellona. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Si svolgerà domani, sabato 26 agosto 2023, la prima tappa della 78ma edizione della Vuelta a España 2023. Come successo l’anno scorso, anche in questa edizione la grande corsa a tappe iberica comincerà con una cronosquadre. Stavolta però si partirà direttamente dalla Spagna (nel 2022 lo start era stato dato da Utrecht, in Olanda), con un percorso di 14,8 km che avrà sia l’inizio che l’arrivo a Barcellona.

La prima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 18:20. La diretta streaming sarà invece disponibile su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 18:20. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 18:40.

ALTIMETRIA E PERCORSO

Sarà una cronosquadre quasi tutta pianeggiante e ci sarà dunque tanto terreno fertile per gli specialisti delle prove contro il tempo, che proveranno a guidare i compagni di squadra verso la vittoria di tappa. L’unico rilevamento cronometrico è posto al km 9,6.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 26 agosto

Prima tappa: Barcellona – Barcellona (TTT) (14,8 km)

Orario di partenza prima squadra: 18.55

Orario d’arrivo ultima squadra: 20.35 circa

PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 18:20

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 18.20

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 18.40

Foto: LaPresse