Atletica, Mondiali 2023: Ihemeje supera le qualificazioni del salto triplo, Bocchi primo degli esclusi

Si sono appena concluse le qualificazioni del salto triplo maschile nella sessione serale della prima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria). Emmanuel Ihemeje ha centrato il pass per la finale con la settima miglior misura, mentre Tobia Bocchi è rimasto fuori dalla top12 per soli 5 centimetri.

Il nativo di Carrara classe 1998 ha blindato di fatto la qualificazione al primo tentativo saltando 16.91 (+0.3 m/s), per poi ottenere un 16.54 e rinunciare alla terza e ultima prova. Ihemeje non ha voluto correre rischi inutili in vista della finale di lunedì, in cui proverà il tutto per tutto con il sogno di agguantare un posto sul podio iridato anche grazie all’assenza del fuoriclasse portoghese Pedro Pichardo.

Epilogo beffardo ancora una volta per Bocchi, 13° e primo degli esclusi dall’atto conclusivo proprio come ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il 26enne emiliano, capace di spingersi in stagione fino a 17.26 metri, stasera non è riuscito ad andare oltre ad un discreto 16.66 messo a referto al terzo tentativo ma rivelatosi insufficiente per accedere alla finale iridata.

Qualificazione dominata dalla giovane stella giamaicana Jaydon Hibbert, l’unico a superare i 17.15 richiesti per l’accesso diretto in finale con uno strepitoso balzo da 17.70. Il caraibico classe 2005 si candida dunque al ruolo di favorito principale per l’oro, avendo rifilato ben 56 cm al secondo classificato di giornata, il cinese Yaming Zhu (17.14). Terzo il cubano Lazaro Martinez con 17.12.

